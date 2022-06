Manthey est peut-être plus connu pour ses Porsche de compétition - et c'est en effet l'un des premiers constructeurs de voitures de course basées sur des produits Porsche - mais il travaille également sur des véhicules légaux de Stuttgart.

La dernière mise à niveau pour une Porsche de route se présente sous la forme du kit de performance Manthey pour la 911 GT3 de génération actuelle, et les résultats obtenus sont impressionnants.

Il s'agit de bien plus qu'un simple kit de tuning après-vente, car il a été développé en étroite collaboration entre les ingénieurs Porsche et les spécialistes de la Nordschleife de Manthey à Meuspath. Le kit est vendu par le réseau de concessionnaires Porsche et vise à rendre la voiture plus rapide sur circuit. Lorsqu'elle est équipée de ce kit, la 911 GT3 fait le tour du Nürburgring en 6:55,737 minutes, soit exactement 4,19 secondes de moins qu'une 911 GT3 de série. Wow !

Les modifications aérodynamiques sont parmi les plus reconnaissables. Il y a un grand spoiler à l'avant et des lames latérames supplémentaires installés sur le bouclier avant. Le soubassement de la voiture a été modifié avec de nouveaux éléments pour guider l'air, qui augmentent l'appui sur l'essieu avant, une amélioration très appréciée dans les virages. À l'arrière, l'aileron est plus grand et le diffuseur du pare-chocs reçoit des ailettes allongées en CFRP. Les disques aérodynamiques en carbone qui équipent les roues arrière constituent une amélioration très particulière.

Porsche s'est associé à Manthey pour développer une suspension à ressorts à quatre réglages qui peut être adaptée à une utilisation sur route ou sur piste. Le constructeur promet d'améliorer la "tenue de route sur les limites" sans sacrifier la facilité d'utilisation au quotidien. La 911 GT3 est équipée de jantes en alliage de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière. Des jantes forgées légères, qui réduisent la masse non suspendue de 7,3 kilogrammes, sont disponibles en option. Les roues massives cachent des plaquettes de frein spéciales pour la course, qui sont également disponibles en option.

Porsche et Manthey ont testé la 911 GT3 modifiée sur le Nürburgring avec le pilote d'essai Porsche Kevin Estre au volant. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la voiture a parcouru les 20,6 kilomètres du circuit le plus exigeant du monde en 4,19 secondes de moins qu'une 911 GT3 de série. Le kit testé sur piste est d'ores et déjà disponible pour les clients en Europe, les livraisons devant commencer cet automne. Porsche promet que d'autres marchés suivront.