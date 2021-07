La toute nouvelle Porsche 911 GT3 Touring présentée il y a quelques semaines est sans doute l'une des 911 les plus sexy du moment. Et ce même en sortie d'usine. Mais Porsche Exclusive Manukafktur, le département personnalisation de la firme de Stuttgart avait quand même envie de nous montrer ce qu'il est possible de faire sur le modèle.

Pour ce faire, la division personnalisation a pris une voiture déjà toute noire, et y a jouté des feux à LED teintés pour assombrir encore un peu l'avant. Les roues ont une finition noire satinée, et mesurent 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière.

À l'intérieur, Porsche Exclusive Manufaktur installe un cuir bicolore dans un mélange de noir et de rouge foncé. Les surpiqûres et le passepoil rouges sur les tapis de sol ajoutent une petite touche de couleur au design.

Ces changements sont assez minimes, mais ils montrent qu'une bonne couleur extérieure et quelques ajouts suffisent à donner à la Porsche 911 GT3 Touring une allure extraordinaire. Cette livrée entièrement noire avec une finition brillante joue parfaitement entre l'obscurité et la brillance, entre une certaine discrétion et un côté m'as-tu-vu.

La 911 GT3 Touring est équipée du même moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres que le modèle standard. Il développe une puissance de 510 chevaux (374 kilowatts) et 469 Nm de couple. Il permet au coupé d'atteindre 100 km/h en 3,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h.

Les acheteurs ont le choix entre une boîte de vitesses manuelle à six rapports et une boîte à double embrayage à sept rapports.

Cette version Touring se distingue de la GT3 par l'absence de grand aileron. En revanche elle en adopte les différentes aérations, sur le bouclier avant ou le capot notamment. Un coup d'oeil suffit donc quand même à la distinguer d'une Carrera de base.

À l'intérieur, la Touring est équipée de série d'une sellerie cuir étendue. Cela signifie que les cuirs recouvrent le tableau de bord en plus de l'endroit où vous le trouveriez habituellement.

D'ores et déjà disponible à la commande, la nouvelle Porsche 911 GT3 Touring s'affiche à partir de 173 562 €. Toutefois, Porsche Exclusive Manufaktur se fera un plaisir de vous déposséder un peu plus de votre argent en personnalisant la voiture à votre goût.