Voici une course de vitesse des plus intéressantes, qui montre comment la dernière Porsche 911 GT3 se comporte face à une Chevrolet Corvette. La Porsche a un avantage de puissance, mais la Chevrolet a plus de couple !

La dernière 911 GT3 est équipée d'un moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres qui développe 510 chevaux (374 kilowatts) et 469 Nm de couple. Celle que l'on voit dans cette vidéo est équipée de la boîte PDK à sept vitesses, et non de la boîte manuelle à six vitesses qui est également disponible.

La Corvette possède un V8 atmosphérique de 6,2 litres, mais il s'agit de la version européenne moins puissante qui développe 475 chevaux et 613 Newton-mètres de couple. Aux États-Unis, la 'Vette développe 495 chevaux (369 kW) et 637 Nm. Elle est équipée d'une boîte automatique à huit rapports.

Dans cette drag race, la Corvette n'arrive pas à suivre. La 911 GT3 prend de l'avance et la garde tout au long de la course. La Chevy perd. Et pas qu'un peu.

D'après les données, la 911 GT3 atteint 100 km/h en 3,2 secondes, et la Corvette a besoin de 3,7 secondes pour atteindre cette vitesse. Pour atteindre 200 km/h, la Porsche a besoin de 10,6 secondes, et la Chevrolet atteint elle cette vitesse en 13,9 secondes.

Pour parcourir 1000 mètres, la 911 GT3 a besoin de 20,1 secondes, quand la Corvette nécessite 21,7 secondes. C'est une sacrée perte pour la Corvette.

Si la Corvette "normale" semble effectivement avoir peu de chance face à la 911 GT3, qu'en serait-il de la nouvelle Corvette Z06 ? Son V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête développe 680 ch (500 kW) et 623 Nm. Selon les spécifications de Chevrolet, la voiture peut atteindre 96 km/h en 2,6 secondes et parcourir le quart de mile en 10,6 secondes. Des chiffres qui suggèrent que la Z06 pourrait donner corriger la GT3 mais au prix d'une course quand même bien plus inégale, avec 160 ch d'écart entre les deux voitures !