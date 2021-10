Chevrolet Corvette Z06 (2021)

L'heure des présentations a sonné, après les teasers, le constructeur américain lève le voile sur la Corvette Z06 (Coupé et Cabriolet), la version haute performance de sa sportive à moteur central. Le gap est abyssal avec la version standard : la Corvette Stringray qui "ne développe que" 482 ch.

Pour la Corvette Z06, Chevrolet a vu les choses en grand et a installé un moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres de cylindrée développant la bagatelle de 680 ch (500 kW) pour 623 Nm de couple ! Ce moteur développe sa puissance maximale à 8400 tr/min ; tout près du rupteur situé à 8600 tr/min. La puissance est envoyée aux roues via une boîte automatique double embrayage à huit rapports.

Le fabricant explique que la Z06 est fortement inspirée de la C8.R (modèle de course). Ces deux voitures partagent le même châssis ainsi que la même mécanique, nous pouvons donc écrire que la Corvette Z06 est la version routière de la Corvette C8.R.

"La course est la raison pour laquelle la Z06 a été développée en 1963, et elle continue à soutenir le développement des modèles de route qui les rendent meilleurs sur la route et sur la piste", a déclaré Tadge Juechter, ingénieur en chef exécutif de Corvette. "Cela signifie également que nous avons testé la Z06 sur les meilleurs circuits du monde, du Circuit of the Americas, ici aux États-Unis, au circuit de Nürburgring, en Allemagne".

Pour atteindre un tel niveau de puissance, les ingénieurs de Chevrolet ont apporté un soin particulier au système de refroidissement en augmentant les dimensions des cinq échangeurs d'air.

Plus large de 9,4 cm, la Corvette Z06 bénéficie de pneus de 275/30 R20 à l'avant et de 345/25 R21 à l'arrière. Ce sont les roues les plus larges montées de série sur une Corvette. La suspension Magnetic Ride Control 4.0 a été retravaillée, tout comme les disques pincés par des freins à six pistons à l'avant.

Visuellement, la Corvette Z06 est légèrement différente. Elle bénéficie d'un bouclier, d'une lame avant et d'un becquet arrière réglable assez discrets. Les clients pourront profiter du pack Z07 Performance qui améliore l'appui aérodynamique de la voiture grâce à un aileron en carbone et à un réglage spécifique du châssis et de la suspension. Il ajoute des disques en carbone-céramique ainsi que des pneus Michelin® Cup 2 R ZP.

Chevrolet n'a pas communiqué les performances de son nouveau bolide, mais au vu de sa puissance, il est évident qu'elle fasse beaucoup mieux que la Corvette Stingray qui accélère par exemple de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et qui file à une vitesse maximale de 296 km/h. Les prix n'ont pas été divulgués, la Corvette Z06 sera produite dès l'été 2022.