Après son lancement et les présentations en juillet 2019, la nouvelle Chevrolet Corvette Stingray C8 arrive enfin en France ! La sportive est déjà en vente, le modèle standard débute à 88 620 €. Pour la déclinaison découvrable, il va falloir dépenser un peu plus d'argent, puisque le tarif passe à 95 170 €, soit 6550 € de plus que le Coupé.

De série, la Corvette C8 délivre la bagatelle de 482 ch et 613 Nm de couple. Le moteur V8 6.2 L est associé à une boîte à double embrayage à huit rapports, elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et de filer à une vitesse maximale de 296 km/h.

Malus assassin

La Corvette émet 277 g/km de CO2 en cycle mixte, elle est donc assujettie au malus qui s'élève en France à 30'000 € en 2021, et qui augmentera jusqu'à 40'000 € l'an prochain. Ainsi, si vous commandez votre voiture en France, n'oubliez pas de prendre en compte le montant du malus qui représente tout de même 45% du prix de la voiture en 2022.

Les options

De série, la nouvelle Corvette est livrée avec de nombreux équipements, mais comme à l'accoutumée, il est possible d'y ajouter des options. Dans le cas de la Corvette, Chevrolet facture le Front Lift à 1970 €. Les clients peuvent aussi ajouter les sièges baquets GT2 à 2200 € (de série pour les versions LT3) ou les sièges baquets Competition Sport à 3230 € (1010 € pour les versions LT3).

Pour embellir son Américaine, Chevrolet propose d'ajouter un toit transparent ou en fibre de carbone. Il est également possible d'y ajouter des rétroviseurs et un spoiler arrière en carbone, etc.

Liste complète des prix