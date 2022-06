L'un des modèles les plus mal aimés de la gamme Porsche passe par la case restomod. Si nous avons plus l'habitude de voir la 911 passer par la case modernisation, le Français Thierry Nardone a décidé de s'intéresser à la 928 avec une remise au goût du jour vraiment réussie.

Après trois ans de travail, Nardone Automotive présente son premier modèle, une Porsche 928 de 400 équidés qui se veut plus sportive bien évidemment, mais également plus moderne. Et comme vous pouvez le constater sur les photos, son design a été conservé.

La voiture reçoit une teinte "Champagne" et bénéficie d'ailes élargies qui abritent des essieux retravaillés, une suspension pilotée et des freins plus grands derrière des jantes de 18 pouces. Le préparateur a conservé les feux rétractables, mais les optiques avant ont été rétrécies et la signature lumineuse à quatre points est inspirée de celle des Porsche d’aujourd’hui. Nous retrouvons également un large liseré lumineux à l'arrière.

À l'intérieur, le système d’instrumentation évoque celui de la 911 (992) avec un unique compteur à aiguille en son centre. Le tachymètre est numérique, avec un affichage digital qui fait écho aux systèmes présents dans les voitures des années 80. Nous retrouvons également le système multimédia Porsche PCCM qui remplace l’autoradio d’origine. L’habitacle est habillé d’Alcantara et de cuir brun.

Sous le capot, cette Porsche 928 restomod est dotée d'un V8 dont la puissance est portée à 400 ch au lieu des 240 à 350 ch des différentes versions. Une boîte manuelle à six rapports associée à un différentiel à glissement limité a été installée.

La voiture est exposée pour la Milan Design Week et ira se dégourdir les roues au Goodwood Festival Of Speed 2022 qui se tiendra du 23 au 26 juin prochains en Angleterre. Si vous êtes intéressé, sachez que huit exemplaires seront fabriqués à partir d'un modèle fourni par le client. Le prix ? 480 000 euros HT.