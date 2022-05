La Mercedes-Benz 190E Evo II est sans doute l'une des voitures les plus iconiques des années 1980 et 1990, aux côtés de modèles comme la Lancia Delta Integrale et la BMW M3. Elle fut notamment victorieuse au sein de plusieurs compétitions, dont le DTM, ce qui a en parti forgé sa réputation.

Aujourd'hui, ce modèle refait parler de lui grâce au préparateur allemand Piper Motorsport, qui a mis la main sur un exemplaire afin de créer un restomod encore jamais vu. Comme vous pouvez le constater, si les lignes de la W201 sont conservées, la mécanique est un peu plus moderne, puisqu'il s'agit du moteur de la Mercedes-AMG C 63 de 2010, avec un certain V8 de 6,2 litres de cylindrée.

Style préservé

L'objectif, c'était bien évidemment de conserver les lignes du modèle original, tout en apportant une petite touche de modernité. Ainsi, les optiques avant ne sont pas tout à fait les mêmes, on retrouve un système bi-xénon semblable à la C 63 ou encore quatre sortie d'échappement à la discrétion somme toute relative.

À l'intérieur, en revanche, c'est une toute autre affaire. Le préparateur a transplanté tout l'habitacle, y compris les systèmes électroniques, de la C 63 AMG. Outre le tableau de bord et le volant de la W204, on trouve également des sièges beaucoup plus modernes et basés sur les Recaro d'origine de la W201, désormais rarissimes, mais avec des renforts internes en acier pour répondre aux normes de sécurité actuelles.

En parlant d'acier, ce ne sont pas seulement les sièges qui ont été renforcés, mais plus globalement l'ensemble de la carrosserie et des portes, afin de donner au châssis d'origine une meilleure rigidité en torsion et supporter le gain de puissance apporté par le V8.

Exit le quatre cylindres, place au V8

C'est évidemment sous le capot que réside la principale nouveauté. Nous retrouvons donc un V8 6,2 litres doté d'un compresseur (qui n'est pas d'origine) dérivé de la Mercedes-AMG C 63 W204.

Un gros moteur qui a nécessité un certain nombre de modifications pour se fondre sous le capot de cette Evo II pas comme les autres. Le préparateur a dû revoir la boîte automatique 7G-Tronic et les radiateurs pour s'adapter à la structure de la voiture, tandis que les supports supérieurs de suspension ont également dû être modifiés pour accueillir un système Kw plus moderne. Les freins de la C 63 ont aussi été ajoutés.

Le compresseur a également nécessité l'ajout d'un radiateur supplémentaire. Comme il n'y avait plus de place dans le compartiment moteur, le préparateur a choisi de l'installer dans le coffre à bagages, avec des conduits en aluminium.

D'autres éléments, beaucoup plus subtils, ont été revus, comme par exemple le moteur d'essuie-glace, impossible à transplanter dans son intégralité et qui a nécessité la dépose du capteur automatique. Il en va de même pour les serrures de porte, qui ont nécessité plus de 50 heures de travail pour être déplacées de la W204 à la W201.

Le préparateur n'a pas donné d'indications sur le coût total de cette préparation, nous savons simplement qu'il s'agit d'un modèle unique destiné à un propriétaire souhaitant rester anonyme.