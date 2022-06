Il y a quelques mois, nous vous avons présenté un étonnant restomod dévoilé par l'entreprise allemande Emilia Auto. Son nom ? Emilia GT Veloce, l'interprétation moderne d'une Alfa Romeo Giulia GT, le petit coupé sportif transalpin des années 1960.

Pour l'instant, l'Emilia GT Veloce n'a pris vie que sur des écrans d'ordinateurs, et l'entreprise germanique nous livre ici de nouveaux aperçus du modèle avec un vert emblématique Alfa Romeo associé à un intérieur recouvert de cuir noir et de bois faisant écho aux modèles des années 1960 et 1970.

Les lignes et les courbes sont plus modernes, tout en ne dénaturant pas celles qui ont fait le succès du modèle d'antan. L'Emilia GT Veloce a conservé quelques éléments esthétiques iconiques, avec la présence d'un bouclier en forme de "V" et des feux circulaires. Les jantes en alliage de 19 pouces sont inspirées de la Giulia GT originale.

Ce qui la rend encore plus "Alfa contemporaine", c'est son moteur. En effet, la voiture embarque l'actuel six cylindres des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, à savoir un V6 2,9 litres bi-turbo. Il développe 510 chevaux et 600 Nm de couple.

La boîte automatique à huit rapports est fournie par ZF, comme la Giulia Quadrifoglio encore une fois. La seule petite incartade, c'est la présence d'une transmission intégrale. Une boîte manuelle à six rapports sera aussi disponible.

Les réglages ont été entièrement revus avec notamment un kit d'amortisseurs KW, un différentiel électronique à glissement limité et un système de freinage signé Brembo. Basée sur une voiture classique, la GT Veloce est une voiture moderne avant tout avec la présence, contrairement à son aînée, de la direction assistée ou encore de l'antipatinage.

Seuls 22 exemplaires seront fabriqués. Chaque unité coûtera environ 400 000 euros.