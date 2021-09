Une réinterprétation moderne de l'Alfa Romeo Giulia GT ? Pourquoi pas, et l'idée ne vient pas d'Italie contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais d'Allemagne. L'entreprise Emilia Auto a imaginé le retour du petit coupé sportif transalpin des années 1960 avec des éléments et des caractéristiques plus modernes.

Ce qui la rend encore plus "Alfa contemporaine", c'est son moteur. En effet, ce modèle embarque l'actuel six cylindres des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, à savoir un V6 2,9 litres bi-turbo. Pouvait-on faire mieux pour un retour ?

Le retour de la Giulia GT

Pour l'instant, le projet Emilia GT Veloce n'a pris vie que sur des écrans d'ordinateurs. Les rendus, cependant, seront bientôt transformés en un modèle à l'échelle 1 et en une série limitée, bien évidemment.

Emilia Auto aborde le retour de ce modèle emblématique d'Alfa Romeo avec des lignes et des courbes plus modernes, tout en ne dénaturant pas celles qui ont fait le succès du modèle d'antan. L'Emilia GT Veloce a conservé quelques éléments esthétiques iconiques, avec la présence d'un bouclier en forme de "V" et des feux circulaires à LED. Les jantes en alliage de 19 pouces, quant à elles, sont inspirées de la Giulia GT originale.

Les réglages ont été entièrement revus avec, notamment, un kit d'amortisseurs KW permettant d'abaisser la garde au sol et de lui conférer un caractère plus sportif derrière le volant. Les ingénieurs ont aussi intégré un différentiel électronique à glissement limité et un système de freinage signé Brembo. Basée sur une voiture classique, la GT Veloce est une voiture moderne avant tout avec la présence, contrairement à son aînée, de la direction assistée ou encore de l'antipatinage.

Rencontre entre le passé et le présent

L'habitacle a conservé un aspect relativement classique. Nous retrouvons des sièges baquets Recaro, un tableau de bord plus moderne et un système de climatisation a été ajouté. Mais pour le reste, le design est le même que par le passé. On retrouve toujours le grand volant avec une jante en bois, tandis que le levier de vitesses rappelle celui de la première Giulia GT.

Comme énoncé plus haut, le moteur parachève le tout, puisque Emilia Auto a intégré le bloc V6 2,9 litres de 510 chevaux et 600 Nm de couple de la Giulia Quadrifoglio. La boîte automatique à huit rapports est fournie par ZF, comme la Giulia Quadrifoglio encore une fois. La seule petite incartade, c'est la présence d'une transmission intégrale.

Pour le moment, l'Emilia GT Veloce est un simple "croquis virtuel". La firme germanique a toutefois commencé à recevoir les premières commandes de cette toute petite série, puisque seulement 22 exemplaires seront fabriqués. Le premier sortira des ateliers au milieu de l'année prochaine. Chaque unité coûtera environ 400 000 euros.