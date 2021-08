Les responsables de Stellantis ne sont toujours pas encore en vacances et ont organisé une conférence de presse afin de communiquer les résultats financiers du premier semestre 2021.

"Je tiens à remercier chaleureusement tous les salariés de Stellantis pour leur concentration remarquable sur l'excellence opérationnelle et l'exécution des synergies qui ont conduit le groupe à obtenir des résultats financiers très solides au 1er semestre 2021. Tout en assurant cette performance opérationnelle élevée, l’entreprise a également fait des progrès majeurs sur les questions stratégiques, liées à l’accélération de l’électrification et au software qui sont les piliers

fondamentaux de notre stratégie.", Carlos Tavares, PDG.

Ce rendez-vous était aussi l'occasion pour les dirigeants de revenir sur le futur - électrique - de ses marques. Stellantis prévoit d'électrifier massivement ses constructeurs, à commencer par le trio des fabricants haut de gamme que sont Alfa Romeo, DS et Lancia.

Chacune des trois se dirige peu à peu vers une gamme 100% électrique, mais le chemin est encore long. En effet, pour Lancia, et dès 2024, le constructeur italien deviendra 100 électrifié. À partir de cette année-là, Lancia ne commercialisera que des véhicules hybrides et électriques avant de ne lancer que des électriques après 2026. Pour DS, l'électrification prendra une autre forme car dès 2024, le constructeur français ne lancera que des véhicules électriques. Ceci dit, les véhicules thermiques encore en vente en 2024 ne seront pas retirés du catalogue.

Enfin, et quant à Alfa Romeo, Stellantis prévoit de le convertir en constructeur 100% électrique dès 2027 en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Avant cette date, Alfa Romeo lancera le Tonale ainsi qu'un autre crossover qui pourrait être complètement électrique (Brennero).

Photo espion Maserati Grecale Teaser Maserati GranTurismo

Stellantis annonce par ailleurs le lancement de 11 voitures électriques et de 11 voitures hybrides rechargeables (toutes marques confondues) au cours des 24 prochains mois. Le groupe construira également une troisième Gigafactory en Italie (Termoli) et transformera l'usine d'Ellesmere Port (UK) en première usine exclusivement BEV du groupe à partir de fin 2022.

Précédemment, Stellantis a déclaré vouloir investir massivement dans Alfa Romeo et Lancia. D'autres marques comme DS et Chrysler auront une bonne décennie pour faire leurs preuves. Durant cette période, aucune marque ne sera abandonnée, d'ailleurs, en 2024, Alfa Romeo, DS et Lancia lanceront des modèles en commun.