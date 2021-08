Spectacle garanti : nous avons voulu rendre hommage à Alfa Romeo Motorsport en alignant sur la même grille deux voitures qui portent le même noms, et qui pourtant ont plusieurs décennies d'écart.

Dans cette dernière Drag Race proposée par nos confrères de Motor1.com Italie, la nouvelle Alfa Romeo Giulia GTAm affronte un adversaire sentimental difficile à battre, une Giulia GTAm de 1971 préparée pour l'Alfa Revival Cup à laquelle elle participe actuellement, une voiture de sport emblématique qui ne semble nullement intimidée par la puissance bien supérieure de la dernière GTAm.

Sa Majesté, la première GTAm

Comme on le sait, c'est Alfa Romeo qui a époustouflé tout le monde au salon de l'automobile d'Amsterdam en 1965 avec la présentation de la toute nouvelle Giulia Sprint GTA, ou Gran Turismo Alleggerita.

Grâce à l'utilisation massive d'aluminium Peraluman 25, la GTA pesait environ 750 kg, soit près de 200 kg de moins que la Sprint GT standard, et son moteur 1.6 à double came, grâce à Autodelta, passait des 115 ch de la version routière à environ 170 ch en compétition.

Faite pour la compétition, elle se frottait alors aux Cortina Lotus ou BMW 2002. Dès ses débuts au Trento-Bondone, la GTA vit dans la lutte, triomphant à Monza, Snetterton, Nurburgring, Zandvoort, pour ne citer que quelques exemples, remportant entre autres aussi la Coupe d'Europe des Rallyes et le European Touring Car Challenge.

Puis, en 1967, arrive la GTA Sovra Alimentata et, peu de temps après, la 1300 GTA, la GTAm étant la superbe évolution d'un projet qui a d'abord mis en valeur la 1750, comme celle que vous voyez sur les photos, puis la 2000 (cylindrée toujours 1985 cc), toujours grâce à la contribution d'Autodelta.

Et si l'acronyme GTA a une signification claire Gran Turismo Alleggerita, le "Am" de GTAm suscite encore parfois le désaccord des passionnés qui le baptisent souvent "Modified Lightweight", tandis que certaines factions applaudissent "Increased Bore", voire "Increased Dual Displacement Ignition" ou plus simplement "America".

Alfa Romeo Giulia GTAm

(MY 2021) Alfa Romeo Giulia GTAm

(MY 1971) Moteur V6 biturbo, 2891 cc L4, 1985 cc Puissance 540 ch 207 ch Poids 1520 kg 940 kg 0-100 km/h 3,6 secondes N.D.

La nouvelle GTAm s'avance

Toutes deux sont équipées d'un arceau de sécurité, de deux sièges maximum et sont nées pour la course.



Son V6 biturbo développe 540 ch (30 de plus que la Quadrifoglio) et la voiture pèse 100 kg de moins, résultat d'un travail de développement sur la mécanique, les réglages et l'aérodynamique, avec des voies élargies de 2,5 cm à l'avant et de 5 cm à l'arrière : un plaisir pour les yeux et pour les performances dynamiques.

Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 'Connect' ont également été développés spécialement pour la GTA et la GTAm, dans les dimensions 265/30 à l'avant et 285/30 à l'arrière, cette dernière étant fortement sollicitée dans cette Drag Race, tandis que les roues sont de 20" avec un montage à écrou unique, une solution unique parmi les berlines routières du marché.

Qui va gagner ?

La première GTAm face à son évolution naturelle (et féroce) : 50 ans de différence, sur notre grille de départ. Séparés par un chronomètre, mais toujours unies par l'objectif constant d'Alfa Romeo en matière de sportivité : gagner et enthousiasmer.

Et pour revoir notre passage à la Mille Miglia en Alfa Romeo Giulia GTAm en vidéo, c'est à voir ici :