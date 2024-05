Alfa Romeo a cessé de prendre vendre les Giulia et Stelvio Quadrifoglio aux États-Unis, mais le duo italien poursuit sa route en Europe. La berline et le SUV performants obtiennent même un tissage de fibre de carbone rouge dans tout l'habitacle.

Les modèles en série limitée portent le nom "Super Sport" pour marquer la première victoire d'Alfa Romeo aux Mille Miglia de 1928 avec la 6C 1500 Super Sport. Pour la première fois depuis l’introduction du trèfle à quatre feuilles il y a 101 ans, le logo emblématique présente un triangle noir au lieu du fond blanc habituel. Les deux voitures ont une élégante peinture métallisée "Nero Vulcano" sur les images officielles, mais la Giulia et le Stelvio sont également proposés dans une peinture "Rosso Etna", en trois couches. Alternativement, la berline peut être peinte en "Bianco Alfa".

Alfa Romeo Quadrifoglio Super Sport

Optez pour la berline sport et vous pourrez obtenir pour un toit en fibre de carbone. Alfa Romeo équipe la Giulia Quadrifoglio de roues de 19 pouces tandis que son homologue SUV roule sur des alliages plus grands de 21 pouces. Les deux styles de carrosserie sont équipés d'étriers de frein noirs et d'un système d'échappement Akrapovič avec finitions en fibre de carbone. Les rétroviseurs sont également en carbone, tout comme le splitter avant de la Giulia.

Toujours plus de carbone

Le véritable point fort se trouve à l'intérieur, où Alfa Romeo a appliqué de la fibre de carbone rouge sur le tableau de bord, la console centrale et les panneaux de porte. La marque italienne mentionne qu'elle a un effet 3D et complète les coutures rouges sur les sièges.

Un examen plus attentif des appuie-tête révèle combien de voitures seront fabriquées : 275 exemplaires de la Giulia et 175 autres unités du Stelvio. Il ne s'agira pas uniquement d'une affaire en euros, car le plan est de les vendre à l'échelle mondiale, mais pas en Amérique du Nord.

Enfin, Alfa lancera des modèles Quadrifoglio entièrement électriques au cours de cette décennie. La prochaine Giulia confirmée pour une sortie en 2026 utilisera les mêmes bases de la plateforme "STLA Large" d'où est issue la dernière Dodge Charger. Il s'agira vraisemblablement "d'une bombe", selon le PDG Jean Philippe Imparato. Mais une bombe, c'est censé faire du bruit non ?