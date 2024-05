Lorsque le groupe Peugeot a fusionné avec Fiat Chrysler il y a quelques années, le conglomérat a donné une décennie à sa collection de plus d'une douzaine de marques pour lancer de nouveaux produits afin de prouver leur valeur. Alfa Romeo est l'un de ces constructeurs et l'entreprise est déjà en train de réorganiser sa gamme pour la prochaine décennie.

La prochaine génération de modèles Alfa Romeo débutera avec une nouvelle génération de Giulia. Il nous reste encore deux ans avant son arrivée, mais Stellantis a déjà dévoilé quelques informations à son sujet

La nouvelle Giulia sera développée sur la plate-forme Stellantis STLA Large qui sous-tend une gamme de véhicules, dont la nouvelle Dodge Charger. Voici tout ce que nous savons sur cette future Alfa.

À quoi va-t-elle ressembler ?

La plus récente Alfa Romeo Giulia a été mise en vente en 2016 mais le prochain modèle pourrait abandonner la conception traditionnelle à trois caissons pour quelque chose de plus fonctionnel. Les responsables de l'entreprise ont laissé entendre qu'elle pourrait adopter une silhouette fastback semblable à celle de la nouvelle Peugeot 408 mais on peut s'attendre à ce qu’elle soit plus proche d’une berline fastback traditionnelle.

La nouvelle Giulia partagera sa plate-forme avec la Dodge Charger de nouvelle génération, mais cette architecture flexible permettra à Alfa de construire quelque chose d'unique. Toutes les dimensions seront modifiées et les moteurs seront diversifiés.

Alfa conçoit "une bombe"

Jean Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a fait l'éloge du nouveau style en mars dernier :

"Ce que nous avons conçu est une bombe et nous ne pouvions pas finaliser le style de cette voiture sans en être absolument amoureux. Et maintenant, nous le sommes !"

Nous avons imaginé (ci-dessus) à quoi pourrait ressembler la nouvelle Alfa Romeo Giulia. Elle devrait conserver la calandre triangulaire du Trèfle emblématique du constructeur italien, mais avec des détails plus agressifs et des phares plus minces. L'arrière sera le plus gros changement par rapport au modèle actuel, avec des feux arrière triangulaires à chaque coin et une barre lumineuse sur toute la largeur et adaptée au design à cinq portes. Mais tout ceci n'est encore que pure spéculation.

Et sous le capot ?

De nombreuses sources indiquaient que la nouvelle Alfa Romeo Giulia serait uniquement électrique. Mais alors que de nombreuses marques reviennent sur leur stratégie EV, Alfa proposera la Giulia de nouvelle génération avec une alimentation à essence et électrique. Le grand patron a fourni des informations plus claires sur ce à quoi pourraient ressembler les futurs groupes motopropulseurs.

La version EV en particulier verra une gamme de niveaux de finition et d’options de performances. La version de base produira 345 chevaux, tandis que la Veloce de milieu de gamme en produira 790. Le summum de la gamme sera le Quadrifoglio de 1 000 chevaux, ce qui représente un énorme bond par rapport à la voiture actuelle de 505 chevaux avec son V6 biturbo.

Nous ne savons pas quel moteur propulsera la version thermique, mais une option pourrait être le six cylindres en ligne Hurricane de 3,0 litres à double turbocompresseur de la marque. Il développe 420 ou 550 chevaux dans la nouvelle Dodge Charger, qui pourrait facilement se glisser dans la gamme de la Giulia. Cependant, l’hybridation devrait être exclue.

À quel point sera-t-elle rapide ?

À titre de comparaison, la Dodge Charger Daytona la plus rapide, la version BEV, développe 670 ch et peut atteindre les 100 km/h en 3,3 secondes. La Quadrifoglio actuelle y arrive en 3,8 secondes, mais la prochaine version devrait être encore plus rapide.

La nouvelle Giulia pourrait passer de 0 à 100 km/h en quatre secondes dans sa forme de base et ce sprint serait plus proche de trois secondes sur le modèle Veloce. La Quadrofglio pourrait être aussi rapide qu'une supercar, atteignant les 100 km/h en moins de trois secondes.

Quid du prix et de ses débuts ?

Alfa Romeo n'a pas encore dévoilé une date de sortie mais la nouvelle Giulia sera probablement dévoilée l'année prochaine. Cependant, elle ne sera pas mise en vente avant 2026.

Il est trop tôt pour savoir combien coûtera la Giulia de nouvelle génération. La Giulia 2024 commence à un peu plus de 44 000 € (hors taxes), tandis que la Quadrifoglio coûte 89 700 €. La remplaçante pourrait valoir plus, notamment la version BEV. Un prix de départ d'environ 50 000 € ne nous surprendrait pas, et on peut s'attendre à ce que la Quadrifoglio se rapproche de plus en plus de la barre des 100 000 €...