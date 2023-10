Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2024 en finition Quadrifoglio recevront des améliorations visuelles dans le cadre d'une nouvelle série limitée. Les modèles Carbon Edition s'appuient sur la famille Quadrifoglio récemment mise à jour et apportent des caractéristiques extérieures et intérieures exclusives à cette nouvelle gamme.

À l'extérieur, les deux voitures sont dotées de grilles en V et de coques de rétroviseurs en fibre de carbone, d'étriers de frein dorés. L'ajout de jantes de 19 pouces pour la Giulia et de 21 pouces pour le Stelvio, dans un design sombre à cinq trous, leur confère une allure agressive et élégante. Des bas de caisse en fibre de carbone, des boucliers avant et arrière uniques, un capot avec extracteurs de chaleur et un toit en fibre de carbone apparent en option pour les modèles Giulia complètent les changements visuels à l'extérieur.

Galerie: Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio 2024 : éditions carbone

6 Photos

À l'intérieur des Giulia et Stelvio Quadrifoglio Carbon Editions, vous serez accueilli par le cockpit familier centré sur le conducteur. Toutefois, ces éditions limitées sont équipées de sièges sport exclusifs en cuir rouge, qui s'éloignent des sièges noirs traditionnels des modèles Quadrifoglio. Comme à l'extérieur, des touches de fibre de carbone ornent certaines parties du tableau de bord, des portes et de la console centrale, pour une atmosphère générale plus sportive.

Sous le capot, un seul moteur est disponible. Chaque modèle QV est exclusivement équipé du V6 Alfa Romeo de 2,9 litres biturbo et refroidi par air, qui développe 505 chevaux. De série, ce puissant moteur est associé à une transmission automatique à huit rapports et au système de traction intégrale Q4 du Stelvio. Alfa indique que la vitesse maximale est de 280 km/h pour le Stelvio et de 307 km/h pour la Giulia.

Les éditions Carbon sont équipées de série de la suspension adaptative d'Alfa Romeo. Le châssis riche en technologie évalue en permanence les conditions de la route et ajuste les soupapes d'amortisseurs pour une tenue de route optimale. Le conducteur peut sélectionner son mode de suspension préféré à l'aide du commutateur Alfa Romeo DNA situé sur la console centrale.

"Nous sommes ravis d'offrir à nos clients nord-américains une personnalisation plus poussée avec la nouvelle Alfa Romeo Carbon Edition, qui met en valeur notre style sportif italien avec une apparence unique qui fait tourner les têtes, en plus d'une expérience de conduite inégalée", a commenté Larry Dominique, directeur d'Alfa Romeo pour l'Amérique du Nord. "Cette édition limitée exalte la passion d'Alfa Romeo avec un design magnifiquement conçu, associé aux performances inégalées de nos légendaires modèles Quadrifoglio".

Alfa Romeo a le vent en poupe

Alfa Romeo vendra les deux modèles en édition spéciale exclusivement en Amérique du Nord, où seulement 130 unités seront disponibles. Les Alfistes peuvent s'attendre à ce que ces modèles arrivent dans les salles d'exposition de la marque dans les mois à venir, à partir de 84 875 $ pour la Giulia et 92 275 $ pour le Stelvio.

Alfa Romeo a fait les gros titres non seulement pour ses véhicules aux performances impressionnantes, mais aussi pour ses perspectives financières prometteuses. Le PDG Jean-Philippe Imparato a récemment partagé de nouvelles prometteuses sur la situation financière de la marque, révélant qu'Alfa Romeo génère actuellement plus de revenus par voiture qu'elle n'en dépense, dressant ainsi un tableau positif de la santé financière de l'entreprise. Pour alimenter cette croissance, Alfa Romeo élargit sa gamme en 2024 avec le lancement d'un petit crossover positionné en dessous de la Tonale.