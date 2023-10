Harry Metcalfe, de la chaîne YouTube Harry's Garage et ancien rédacteur en chef du magazine britannique Evo, a pu découvrir la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale en compagnie d'Alessandro Maccolini, responsable du projet de design.

Metcalfe débute cette visite par la découverte de la 33 Stradale originale. L'entreprise n'en a produit que 18, mais avait prévu d'en produire 50 exemplaires. Elles étaient équipées d'un V8 de 2,0 litres. Metcalfe n'en a pas parlé, mais certaines voitures avaient un style légèrement différent, comme des phares simples ou superposés (voir les deux variantes dans la galerie ci-dessous).

Il rencontre ensuite Maccolini pour examiner la nouvelle 33 Stradale et la comparer à l'originale. L'équipe d'Alfa Romeo a reçu l'ordre de commencer à travailler sur le projet il y a deux ans. Ils ont créé un véhicule avec des détails modernes et des touches rétro.

Le nez de la 33 Stradale présente des détails fascinants. Par exemple, les feux de position à LED sont constitués de 33 bandes, en l'honneur au nom du modèle. La calandre en forme de bouclier Scudetto de la marque est tridimensionnelle, utilisant des pièces de métal plié. Le logo de la croix et du serpent se cache au centre.

Les entrées d'air dans les ailes arrière sont un élément indispensable de l'original, mais la nouvelle voiture a besoin d'un flux d'air plus important. Un morceau de fibre de carbone évasé vers l'extérieur augmente le débit de cette ouverture et ajoute une touche encore plus spotive à cette Alfa. Le bouton d'ouverture de la porte est également dissimulé dans cette zone.

Les jantes reprennent le design des Alfa Roméo de l'époque. Ce design incorpore des cercles plus petits qui évoquent le style de la 33 Stradale originale. À l'arrière, les sorties d'air latérales intègrent les clignotants. Les feux-stops comportent quatre diodes rouges qui évoquent l'emblème du trèfle à quatre feuilles de la marque. Le capot moteur en verre semble flotter au-dessus de la carrosserie pour permettre à la chaleur du compartiment moteur de se dissiper. Les portes à ouverture oblique sont un autre aspect commun aux deux véhicules. À l'intérieur, l'aménagement semble d'abord simple. Le volant ne comporte aucun bouton. Des interrupteurs à bascule d'aspect rétro ornent la console et le toit. Si le conducteur a besoin de plus d'informations, un écran à déploiement électrique s'abaisse du tableau de bord.

Le choix entre le moteur thermique ou électrique

Alfa Romeo demande environ 2 millions d'euros pour chaque nouvelle 33 Stradale, et n'en a produit que 33. À l'origine, l'entreprise ne prévoyait que trois couleurs : deux nuances de rouge et une teinte bleue. Mais les clients en voulaient plus. Selon cette vidéo, un acheteur a même demandé une carrosserie en fibre de carbone nue. Maccolini révèle que la 33 Stradale n'est probablement pas la fin de la production par Alfa de véhicules uniques ou peu nombreux qui s'inspireraient de modèles classiques.

La 33 Stradale moderne est disponible soit avec un moteur V6 biturbo de 3,0 litres monté en position centrale et développant plus de 620 chevaux, soit avec un groupe motopropulseur entièrement électrique développant plus de 750 chevaux. La plupart des acheteurs auraient opté pour la version à moteur à combustion interne. Toutefois, il vous sera impossible d'en acheter un dans l'immédiat. En effet, les 33 modèles ont déjà trouvé acquéreurs.

