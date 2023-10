La proposition initiale de réglementation Euro 7 a suscité la controverse dans l'industrie automobile, certaines entreprises affirmant qu'elles n'auraient d'autre choix que d'arrêter la production de certains modèles. Pourquoi ? Les coûts de fabrication plus élevés nécessaires pour adapter les moteurs aux normes d'émission plus strictes se répercuteraient sur le prix final, ce qui rendrait les voitures trop chères. Certains moteurs étaient menacés d'extinction, mais ce n'est plus le cas.

La semaine dernière, les ministres de l'Union européenne ont accepté d'édulcorer considérablement la proposition de la Commission européenne concernant les émissions des véhicules Euro 7. Selon la nouvelle proposition, les conditions d'essai et les limites d'émissions pour les voitures et les camionnettes ne passeront pas d'Euro 6 à Euro 7, la nouvelle norme n'ayant d'incidence que sur les autobus et les véhicules lourds. C'est pourquoi Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, affirme que le moteur V6 qui équipe les modèles Quadrifoglio ne sera pas retiré de la circulation.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100e anniversaire

Lors d'un entretien avec le magazine britannique Autocar, il a été demandé au patron d'Alfa si la marque italienne allait conserver son moteur biturbo de 2,9 litres à long terme : "La réponse est oui, car j'attends le résultat des [propositions] Euro 7 cette année. J'aimerais que quelque chose [de conforme] à la [nouvelle] réglementation soit intéressant". Pour rappel, la norme Euro 7 devrait entrer en vigueur en juillet 2025.

Alfa utilise ce V6 non seulement dans les modèles haut de gamme Giulia et Stelvio, mais aussi dans la nouvelle 33 Stradale où le six cylindres a été porté à 3,0 litres. On le retrouve également sous le capot des Giulia GTA et GTAm à tirage limité, ainsi que de la Giulia SWB Zagato. Jean-Philippe Imparato a laissé entendre que d'autres modèles pourraient recevoir le V6, bien qu'il ait refusé d'entrer dans les détails.