Plusieurs constructeurs automobiles, dont Stellantis, Volkswagen, Skoda et d'autres, se sont montrés très critiques à l'égard de la future norme Euro 7 concernant les émissions en Europe. Certains dirigeants les ont même qualifiées d'"inutiles", mais il semble qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel pour les détracteurs des nouvelles normes. Il y a quelques heures, les ministres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur de nouvelles règles allégées.

Une décision pas encore définitive

Après avoir fait face à l'opposition des constructeurs automobiles et des pays membres, dont la France, l'Italie, la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, les ministres ont décidé de ne pas apporter de changements significatifs aux normes Euro 6 existantes pour les voitures et les camionnettes. En revanche, la réglementation sera plus stricte pour les bus et les poids lourds.

Bien qu'officielle, cette décision n'est pas encore définitive. L'Espagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a présenté le texte de compromis qui a obtenu l'accord du Conseil de l'Union européenne. La version finale de la loi doit être examinée et signée par le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne.

"Nous pensons qu'avec cette proposition, nous avons obtenu un large soutien, un équilibre dans les coûts d'investissement des marques de fabrication et nous améliorons les avantages environnementaux dérivés de cette réglementation" - Hector Gomez Hernandez, ministre espagnol de l'industrie, du commerce et du tourisme

"La position des États membres constitue une amélioration par rapport à la proposition Euro 7 de la Commission européenne, qui était totalement disproportionnée, entraînant des coûts élevés pour l'industrie et les clients, avec des avantages environnementaux limités. L'objectif du Conseil de poursuivre les tests Euro 6 est raisonnable. Cependant, par rapport à ce qui est en place aujourd'hui, Euro 7 est beaucoup plus large pour les nouvelles voitures, les camionnettes et, en particulier, les véhicules lourds, ce qui nécessite des efforts considérables en matière d'ingénierie et d'essais". - Sigrid de Vries, directrice de l'Association des constructeurs européens d'automobiles.

Aussi ironique que cela puisse paraître, les constructeurs automobiles européens ont déclaré que les normes d'émission plus strictes initialement proposées pourraient ralentir l'adoption des véhicules électriques. Luca de Meo, PDG de Renault, a récemment déclaré que la norme Euro 7 sous sa première forme détournerait les entreprises de l'investissement dans les VE, tandis que Klaus Zellmer, directeur général de Skoda, a admis qu'il pourrait être impossible de construire des petites voitures répondant aux normes d'émissions plus strictes.