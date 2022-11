À partir du 1er juillet 2025, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront respecter les nouvelles règles Euro 7 sur les émissions de polluants, de CO2 et de particules.

La Commission européenne a proposé les nouvelles normes d'émission qui remplaceront les règles Euro 6 actuelles en vigueur depuis 2021. L'une des contraintes les plus évidentes concerne les voitures diesel, qui, avec les normes Euro 7, devront respecter les mêmes limites d'oxyde d'azote que les voitures à essence.

Toutes les nouvelles limites Euro 7

Réduction des oxydes d'azote et des particules (également pour les voitures électriques)

Mais que signifie l'arrivée d'Euro 7 dans la pratique ? En bref, on peut dire qu'il réduit encore la quantité de polluants que les voitures (mais aussi les véhicules utilitaires légers et lourds) émettent dans l'atmosphère, principalement en réduisant les oxydes d'azote et les particules.

C'est l'objectif déclaré de la Commission :

"Garantir des véhicules plus propres sur la route, améliorer la qualité de l'air et protéger la santé des citoyens et de l'environnement."

N'oubliez pas que, pour le moment, les règles Euro 7 ne sont qu'une proposition de la Commission, qui devra être approuvée et convertie en normes obligatoires par le Parlement et le Conseil européen. Après de nombreux reports et remises en question, il semble toutefois que les nouvelles normes seront bien celles proposées dans Euro 7, sauf changement de dernière minute.

Pour les délais d'application, le communiqué officiel indique :

"La Commission propose enfin un délai suffisant pour que l'industrie automobile puisse procéder aux ajustements nécessaires avant que les véhicules Euro 7 n'entrent en phase de production. Entre-temps, les travaux ont commencé qui permettront d'avoir tous les règlements d'application prêts au bon moment."

Les principales nouveautés d'Euro 7

La principale innovation contenue dans les nouvelles normes Euro 7 proposées réside dans le contrôle et la limitation des émissions des freins et des pneus, également pour les voitures électriques. Par exemple, d'ici 2035, les particules libérées dans l'atmosphère et sur la route par les freins des voitures devront être réduites de 27 %. La quantité de microplastiques dispersés dans l'environnement par les pneus sera également évaluée et limitée.

Plus radicale encore est la réduction des émissions de NOx des voitures, les oxydes d'azote, qui devront être réduits de 35 % par rapport aux voitures Euro 6 actuelles. Les particules qui s'échappent des pots d'échappement des voitures Euro 7 devront également être inférieures de 13 % à celles des voitures Euro 6.

Les cycles d'homologation, qui seront encore plus proches des conditions réelles d'utilisation des voitures, y compris les déplacements urbains, changeront également. Autre nouveauté, le suivi des émissions dans le temps, réalisé grâce à des capteurs embarqués spéciaux qui faciliteront les contrôles et garantiront que même les voitures d'occasion ne dépassent pas certains niveaux de polluants.

En plus des polluants déjà connus et réglementés par les limites d'émission révisées d'Euro 6, la norme Euro 7 introduit de nouveaux plafonds pour les émissions d'ammoniac, responsable du smog, et de formaldéhyde, un gaz irritant et cancérigène.

Pour la première fois au niveau mondial, Euro 7 réglementera également les normes relatives aux particules ultrafines (inférieures à 10 nanomètres), ainsi que l'autonomie des batteries.

Vous trouverez ci-dessous tous les tableaux permettant de comparer les normes Euro 6 existantes avec les normes Euro 7 proposées.

Émissions des voitures à moteur à combustion interne

Euro 7 Euro 6 Euro 7 Euro 6 Par km Par km Par trajet <10 km Par trajet <10 km NO x

(Oxydes d'azote) 60 mg/km 60 mg/km essence

80 mg/km diesel 600 mg/km - PM

(Particules) 4,5 mg/km 4,5 mg/km 45 mg/km - PN

(Nombre de particules)

(#/km) 6x10^11 6x10^11 6x10^12 - CO

(Monoxyde de carbone) 500 mg/km 1.000 mg/km essence

500 mg/km diesel 5.000 4,5 mg/km - THC

(Total des hydrocarbures) 100 mg/km 100 mg/km essence 1.000 mg/km - NMHC

(Hydrocarbures non méthaniques) 68 mg/km 68 mg/km essence 680 mg/km - NH3

(Ammoniac) 20 mg/km - 200 mg/km -

Limites d'évaporation des voitures à essence

Euro 7 Euro 6 Essai à chaud + essai sur 2 jours 0,50 g 0,3-0,65 g Émissions lors du ravitaillement en carburant 0,05 g/l 0,053 g/l

Limites d'émission de particules au freinage

Euro 7 Euro 6 PM10 7 mg/km fino al 2034

3 mg/km dal 2035 - PN - -

Limites d'abrasion des pneumatiques

Euro 7 Euro 6 Masse perdue en g/1000 km ND -

État de charge minimal (SoC) de la batterie de la voiture