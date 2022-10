L'industrie automobile a fait activement pression contre les réductions très strictes de la pollution qui étaient censées être introduites avec les normes d'émissions Euro 7 au milieu de cette décennie. Il semble que ce processus aboutira à ce que la Commission européenne édulcore probablement de manière significative les réglementations à venir, garantissant ainsi que les constructeurs automobiles n'auront pas à faire d'énormes investissements.

Politico a obtenu une copie de la législation Euro 7 de la Commission européenne, qui indique qu' "un examen final a été effectué" sur les nouvelles règles en fonction "des circonstances géopolitiques et économiques actuelles." En général, il semble que la Commission souhaite réduire la pression dans l'industrie, ce qui pourrait théoriquement conduire à des "problèmes d'accessibilité financière pour les consommateurs dans un contexte général d'inflation élevée."

Les normes Euro 7 étaient censées niveler les normes d'émissions de toutes les voitures et camionnettes avec celles actuellement en vigueur pour les voitures à essence dans le cadre de la norme Euro 6 en Europe. Dans le cadre de la réglementation révisée, l'Union européenne souhaite minimiser les coûts de recherche et de développement des constructeurs automobiles pour la création de nouveaux moteurs plus propres, compte tenu de l'interdiction proposée de vendre des moteurs à combustion interne en 2035.

En d'autres termes, l'UE ne voit pas l'utilité de demander aux entreprises d'investir des milliards de dollars dans de nouveaux moteurs à combustion qui seront à peine plus écologiques que les moteurs existants et qui ne resteront en vente que quelques années.

Naturellement, cette nouvelle tournure des événements a rapidement suscité des réactions mitigées de la part de différentes associations et entreprises. Alors que l'industrie automobile estime que les nouveaux investissements "vont puiser dans les ressources que nous devrions consacrer à l'électrification", l'ONG Transport & Environment pense que la révision de la réglementation proposée par la CE signifie que "les profits des constructeurs automobiles sont privilégiés par rapport à la santé de millions d'Européens".

La version finale des nouvelles règles devrait être publiée le 9 novembre 2022. Les normes Euro 7 ont déjà été retardées à plusieurs reprises et devaient être publiées le 28 octobre. Les normes d'émissions plus strictes sur le continent européen devraient entrer en vigueur en 2025 ou 2026.