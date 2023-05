Avec la Skoda Fabia de l’actuelle génération, annoncée en novembre 2020, la marque tchèque avait pour objectif de faire partie des cinq plus gros constructeurs au monde. Mais presque trois ans plus tard, il semblerait que la la Fabia soit également en danger à cause de la norme Euro 7.

S'adressant à Autocar, le grand patron de Skoda, Klaus Zellmer, a admis que la mise à jour de la Fabia pour répondre à cette réglementation Euro 7 rendra la citadine trop chère et que les gens ne l'achèteraient plus. Si le projet est approuvé dans sa forme définitive, "il ne sera pas possible" de maintenir la berline à hayon à un prix abordable. Si cela vous semble familier, c'est parce que Volkswagen a dit exactement la même chose à propos de la cousine de la Fabia : la Polo.

N'oublions pas aussi qu'Audi a déjà prévu d’abandonner l'A1 à la fin de cette génération. SEAT n'a rien dit sur ce qu'elle compte faire avec l'Ibiza, mais l’avenir ne s’annonce pas rose pour la citadine espagnole, d'autant plus que la marque Cupra, nouvellement créée, est favorisée au détriment de SEAT.

Drôles de calculs

Volkswagen a déclaré qu'il faudrait ajouter 5 000 € au prix de la Polo après avoir modifié la petite voiture pour se conformer à la réglementation Euro 7. Ce devrait être la même histoire pour la Fabia et l'Ibiza puisque les trois voitures sont fortement liées.

Pendant ce temps, la Commission européenne mentionne que cela ne coûterait que 304 €, aux constructeurs automobiles, pour effectuer ces changements… Il semblerait que l’un des deux camps ne soit pas très bon en mathématiques.

Les Fabia, Polo et Ibiza seront confrontées à la concurrence interne des petits véhicules électriques que le groupe Volkswagen prévoit de sortir en 2025 avec un prix de départ, en Europe, de 25 000 €. Celles-ci ont déjà été prévisualisées à travers les Skoda Small, VW ID2.all et la Cupra UrbanRebel. Avant que cela ne se produise, le trio à essence aura au moins le droit à un peu de répit car le concurrent, Ford, a déjà décider d’abandonner sa Fiesta, autrefois si bien-aimé.