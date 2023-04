Dans la foulée de l'annonce d'hier concernant un lancement à l'automne, les Skoda Superb et Kodiaq de nouvelle génération se montrent pour la première fois.

La quatrième génération du modèle phare de la marque (la Superb) sera à nouveau proposée dans les styles de carrosserie à hayon et break, contrairement à la Volkswagen Passat avec qui elle partage un lien fort. La Superb et la Passat seront fabriquées à Bratislava, en Slovaquie.

Jusqu'à présent, la Superb était montée en République tchèque à l'usine de Kvasiny où le Kodiaq continuera d'être assemblé pour sa deuxième génération. Côté moteur, il y en aura pour tous les goûts ou presque puisque Skoda annonce des moteurs essence et Diesel ainsi que des options d’hybridation douce ou hybrides rechargeables pour les deux modèles.

La dernière génération thermique ?

Le constructeur organisera des événements séparés pour les deux voitures, d’un côté la Superb pour "établir des normes en termes de confort et d'espace" tandis que le Kodiaq "fera passer la sécurité, la technologie et la polyvalence au niveau supérieur" selon les dires de Skoda.

Les premières livraisons aux clients devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année ou début 2024. Il y a de fortes chances que ce soient les dernières générations de modèles à disposer de moteurs techniques compte tenu de la poussée des véhicules électriques de la marque car Skoda s'attend à ce que les voitures zéro émissions représentent 70 % des livraisons totales d'ici 2030. La marque Tchèque a d’ailleurs prévue six modèles zéro émission à venir jusqu'en 2026.

Les images sombres publiées lors de la préparation de la première mondiale cet automne sont assez vagues, même si nous remarquons que la superbe berline a un petit spoiler sur le hayon, probablement pour le niveau de finition Sport-line. La signature LED à l'avant est partagée entre les deux modèles, même si sur le Kodiaq elle s'étend vers le bas.

Curieusement, Skoda ne mentionne pas son langage de conception "Modern Solid", ce qui signifie que la nouvelle vague de véhicules électriques sera la première à recevoir une nouvelle identité visuelle.

Outre les nouveaux Superb et Kodiaq, Skoda a l'intention de donner à la Scala et au Kamiq un lifting de milieu de cycle dans les mois à venir. Une version 2023 est également prévue pour un niveau de finition luxueux pour le SUV électrique Enyaq. L'Octavia, la plus vendue, subira un lifting en 2024 lorsque l'Elroq EV devrait être mis en vente en tant que successeur du Karoq. 2025 verra l'introduction de la nouvelle génération Enyaq et Enyaq Coupé, ainsi qu'un modèle d'entrée de gamme à 25 000 €.