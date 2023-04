Les modèles électriques se distinguent souvent par leur calandre pleine, la grille pour faire entrer de l'air dans le capot étant une prérogative des moteurs thermiques. Skoda a souhaité profiter de l'espace gagner pour révolutionner les calandres, en imaginant un concept de bandes LED pour communiquer avec les piétons.

La solution du constructeur tchèque permettrait d'améliorer la sécurité, en affichant des pictogrammes et des informations rappelant celles des feux de circulations, telles que des flèches ou un signal "stop", pour qu'un piéton sache qu'il peut traverser.

Zdeněk Herda, du département Développement Technique de Skoda, explique le fonctionnement :

"Il s'agit essentiellement d'un remplacement complet de la Crystal Face rétroéclairée de l'Enyaq iV. Nous avons fabriqué un nouveau corps avec des supports de bandes LED. Les LED sont programmables et chacune d'entre elles peut être contrôlée séparément, ce qui permet de créer des animations. L'étape finale a été la pose d'une couche de diffusion légère et d'une housse pour que le masque puisse résister aux conditions météorologiques les plus rudes pendant les tests."

IPA2X, le robot qui fait la circulation

Skoda a également travaillé avec l'Université Technique Tchèque sur un robot pour aider les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées à traverser. Nommé IPA2X, le robot fait plus de deux mètres de haut et joue le rôle de feu de circulation mobile.

Son rôle est de se diriger au centre du passage piéton. Une fois en place, il affiche un feu vert et le piéton peut traverser en toute sécurité.

IPA2X est relié à son environnement grâce à des capteurs qui lui permettent de voir au dessus d'une rangée de voitures garées, et il peut ainsi détecter une voiture en approche, à laquelle il présente un panneau d'arrêt.

Le robot a déjà été testé à Milan et Modène près d'écoles et à Ljubljana pour aider des personnes âgées. Des essais sont prévus jusqu'en 2024 et un déploiement définitif est possible pour l'année 2025.

Skoda réfléchit également à des solutions pour faire communiquer les différents éléments. Une voiture pourrait ainsi envoyer des informations à un feu tricolore pour prévenir qu'il est en approche, et que les piétons en soient informés. Le robot IPA2X pourrait lui aussi entrer en lien direct avec les voitures.