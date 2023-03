Le nouveau Skoda Kodiaq est bientôt prêt, nos espions ont pu prendre de nouveaux clichés d'un prototype camouflé lors d'essais en Suède. Même si les routes étaient enneigées, les conditions étaient idéales pour prendre des photos détaillées. Nous en avons une douzaine montrant le SUV à trois rangées de sièges sous tous les angles.

En fait, il s'agit d'un même prototype repéré le mois dernier. La luminosité et la prise de vue sont bien meilleures, ce qui nous permet de voir plus de détails et ainsi vérifier si des modifications ont été apportées au cours des dernières semaines ou non. L'angle de la vitre à l'arrière est plus prononcé, la ceinture de caisse pourrait s'élever légèrement.

Galerie: Photos espion du Skoda Kodiaq sous la neige

12 Photos

Sur le côté, il est impossible de manquer le marquage des pneus neige Continental, qui confirment la présence de jantes 18 pouces pour, au moins, une finition. À l'arrière, nous observons les mêmes feux arrière que nous pensions être des faux précédemment. Puisque nous les voyons mieux cette fois-ci, ils semblent être des versions de production. Et ne laissez pas les sorties d'échappement manquantes vous faire croire qu'il s'agit d'un véhicule électrique, elles sont tout simplement dissimulées sous le pare-chocs arrière.

La face avant du nouveau Kodiaq ne sera pas très différente de celle de la génération actuelle. La calandre semble être un peu plus large, avec des phares plus fins sur les côtés. En zoomant sur le pare-chocs, nous imaginons que la calandre inférieure s'étendra jusqu'aux prises d'air verticales sur les côtés.

La seule chose que nous n'avons pas encore vue est l'intérieur. À travers le pare-brise, nous pouvons voir le sommet de ce qui est probablement un grand écran tactile central. Bien qu'il s'agisse techniquement d'un modèle de nouvelle génération, nos sources affirment qu'il continue de se baser sur la plateforme MQB du Kodiaq actuel. Les différentes motorisations sont encore inconnues, mais nous nous attendons à des modèles hybrides et hybrides rechargeables.

Skoda fait évoluer le Kodiaq rapidement. La génération actuelle a été restylé en 2021, et certaines publications indiquaient qu'un nouveau modèle arriverait en 2023. Compte tenu du récent lifting, nous nous attendons à ce que les débuts du nouveau Kodiaq aient lieu fin 2023, ce qui ferait de lui probablement un véhicule d'année modèle 2024.