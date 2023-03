On savait déjà que la plate-forme Neue Klasse de BMW allait mener à de nouveaux modèles électriques radicalement différents, mais de nouveaux détails ont émergé à l'occasion de la présentation des résultats 2022 du groupe.

La première information est que la Neue Klasse se dévoilera en septembre prochain au salon de Munich, concrètement une évolution plus réaliste du concept BMW i Vision Dee qui offre "des avancées et de nouveaux détails sur l'aventure" Neue Klasse, selon les termes de BMW.

En production à partir du second semestre 2025

La version de série de cette compacte électrique sans précédent ne sera toutefois présentée qu'au second semestre 2025, date à laquelle la production débutera dans l'usine hongroise de Debrecen, dédiée uniquement à la Neue Klasse.

BMW Neue Klasse, rendu par Motor1.com

À partir de 2026, la fabrication commencera également dans l'usine historique de Munich et, à partir de 2027, à San Luis Potosi, au Mexique. D'autres sites de production seront annoncés prochainement.

Six modèles pour la Neue Klasse

L'autre annonce concernant la gamme BMW Neue Klasse est qu'en l'espace de deux ans, comprendra, pas moins de six modèles différents partageant l'architecture NCAR (new cluster architecture) seront dévoilés.

Les deux premières Neue Klasse seront un SUV, ou plutôt un SAV (Sports Activity Vehicle, selon la terminologie de l'entreprise) et une berline de la même catégorie que la BMW Série 3.

La BMW Panoramic Vision débarque

Outre la plate-forme modulaire dédiée à l'électrique et une série d'innovations liées aux moteurs et aux batteries, la Neue Klasse verra l'apparition d'un affichage tête haute futuriste similaire à celui du concept i Vision Dee, sur toute la largeur du pare-brise.

BMW Panoramic Vision

Sur les modèles de série, le concept sera naturellement adapté, et nommé BMW Panoramic Vision.

30 % d'autonomie en plus, 30 % de temps de charge en moins

Quelques détails supplémentaires ont également été fournis sur la sixième génération de la de la motorisation électrique de la BMW Neue Klasse, qui sera dotée d'un système haute tension et de batteries aux cellules et à la chimie optimisées.

Selon BMW, cela se traduit par une autonomie accrue de 30 % par rapport aux niveaux actuels, des temps de charge réduits de 30 % et des coûts de production diminués de près de 50 %.

Oliver Zipse

La Neue Klasse sera donc le levier stratégique de BMW Group pour renforcer rapidement sa gamme électrique, avec l'objectif qu'ils représentent plus de 50% de ses ventes en 2030, avec un échéancier déjà fixé :

2023: 15%

2024: 20%

2025: 25%

2026: 33%

2030: 50%

Les BMW i5 et iX2 confirmés

Le directeur général Oliver Zipse a également confirmé le lancement en 2023 de la nouvelle BMW Série 5, qui sera également proposée dans une version électrique i5, présentée en avant-première... mais sous une bâche. La BMW i5 Touring, voiture familiale électrique, a également été confirmée pour la première fois et devrait débarquer au printemps 2024.

Teaser de la BMW i5 BMW iX2

D'ici fin 2023, nous verrons également la première BMW iX2, une version électrique du nouveau X2, tandis que le programme établi jusqu'au premier trimestre 2024 confirme les débuts des versions à empattement long de la nouvelle Série 5 et de l'i5, de la Série 7 blindée et de l'i7 Protection, ainsi que du MINI Countryman et de la MINI Hatch.