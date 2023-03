BMW s'apprête à profondément remodeler son X2, la version de nouvelle génération étant attendu cette année. Des prototypes de la nouvelle version ont été espionnés depuis le mois d'octobre mais pour la première fois, des photos de son habitacle ont été prises.

Sans surprise, le futur M2 s'inspire grandement du BMW X1 lancé l'an passé. Cela se constate surtout dans les écrans devant le conducteur, intégrés dans un seul élément recouvert de verre.

Galerie: Photos espion du BMW X2 (dont l'habitacle)

24 Photos

Les bouches d'aération, la console centrale et même la position des porte-gobelets sont identiques à celles du X1, ce qui n'est pas surprenant puisque les deux modèles sont censés partager la même plateforme. La principale différence viendra naturellement des lignes du toit, le X2 étant un coupé.

Le BMW X2 aperçu est la version la plus sportive, la M35i, ce qui se voit avec les sièges sportifs et le volant M. La couleur claire de ce prototype devrait être proposée en option aux futurs clients.

À l'extérieur, le BMW X2 est encore camouflé. Comme pour l'habitacle, des ressemblances avec le BMW X1 sont attendues, avec des changements qui devraient rester mineurs. L'avant pourrait ainsi être légèrement différent.

Les lignes du X2 lui feront perdre en capacité de chargement à l'arrière, pour un gain esthétique. Et le X1 était plus large que la précédente version, on s'attend néanmoins à ce que BMW ait fait le même choix pour le X2. Les motorisations devraient également être similaires entre les deux modèles.

Le BMW X2 nouvelle génération est attendu pour la fin de l'année 2023. D'ici-là, de nouvelles photos espion et des détails techniques devraient continuer à émerger, avant une présentation officielle par le constructeur allemand.