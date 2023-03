Si Volkswagen doute des chances de l'hydrogène avant la fin de la décennie, BMW se montre plus optimiste et croit fermement en cette technologie. Développée depuis quatre ans, le BMW iX5 Hydrogen va entrer dans une nouvelle phase avec la composition d'une flotte de 100 véhicules, destinés à des essais et des démonstrations à travers le monde.

Basée sur une BMW X5, cette voiture dotée d'une pile à combustible hydrogène a été dévoilée lors du salon IAA Mobility en 2019 a été utilisée pour des transferts de passagers lors du même salon deux ans plus tard, et la multiplication des modèles va permettre de pousser les essais plus loin, sur une grande variété de terrains.

Galerie: BMW iX5 Hydrogen

47 Photos

BMW développe lui-même les systèmes de pile à combustible et les assemble à Munich. Pour que la réaction chimique entre l'hydrogène gazeux et l'oxygène de l'air soit optimale, BMW a aussi développé des refroidisseurs d'air de suralimentation, des filtres à air, des unités de commande, des capteurs, un compresseur à grande vitesse avec turbine et une pompe de refroidissement à haute tension. Les cellules individuelles pour la pile à combustible sont fournies par Toyota, à qui BMW s'est associé.

La pile à combustible du BMW iX5 Hydrogen produit 125 kW (170 chevaux) à elle seule, et elle est couplée à un moteur électrique permettant d'atteindre une puissance de 295 kW (401 chevaux). BMW annonce un 0 à 100 km/h en moins de six secondes, une vitesse de pointe de 180 km/h et une consommation d'hydrogène de 1,19 kg/100 km.

L'un des principaux avantage de l'hydrogène est le son ravitaillement rapide. En trois à quatre minutes, les deux réservoirs peuvent être remplis et offrir une autonomie de 504 km (cycle WLTP).

La future plateforme de BMW pourrait être déclinée pour l'hydrogène

À ce jour, BMW n'évoque aucune échéance pour la commercialisation d'un tel modèle, mais l'idée semble suivre son chemin. Le constructeur bavarois a prévu de lancer une nouvelle plateforme, nommée Neue Klasse, pour les véhicules électriques en 2025, et elle pourrait être adaptée pour des motorisations à hydrogène.

"Nous travaillons pour intégrer l'hydrogène [à la plateforme Neue Klasse]", a précisé Jürgen Guldner, responsable du programme hydrogène de BMW, à AutoBlog. "Pas dès 2025, et probablement plus pour des grosses voitures. [Le projet] n'est pas encore finalisé mais c'est une possibilité."

BMW continue également de miser sur l'électrique après avoir vendu 215 755 véhicules zéro émissions en 2022, en comptant MINI, plus du double de 2021. Ces voitures représentaient 9 % des ventes et BMW espère passer cette part à 15 % en 2023 et plus de 50 % d'ici 2030.