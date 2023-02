Mettons tout de suite les choses au clair concernant ce SUV fou appelé Honda CR-V Hybrid Racer. Il s'agit d'une construction unique à laquelle participent plusieurs départements du constructeur automobile, sous la houlette des ingénieurs de Honda Performance Development (HPD). Mais comme il s'agit d'une pièce unique, vous ne verrez malheureusement pas chez les concessionnaires ce CR-V sous stéroïde, doté d'un aileron gigantesque et d'un moteur hurlant. Mais vous le verrez lors de certains événements IndyCar cette année.

En effet, ce SUV familial est en réalité une voiture de course qui se cache sous les panneaux de carrosserie du CR-V, et même là, Honda ne fait pas beaucoup d'efforts pour garder le secret. La moitié inférieure de la voiture de course est entièrement en fibre de carbone, ponctuée par des ailes massives et des portes avant papillon qui s'ouvrent sur un intérieur de course. Un châssis tubulaire sert de base, mais la partie supérieure du SUV est toujours une carrosserie en acier du CR-V de la sixième génération.

Les portes arrière ne s'ouvrent pas, du moins pas comme on pourrait s'y attendre. Elles sont fixées à un clapet articulé, qui s'ouvre pour révéler la véritable raison pour laquelle vous avez cliqué sur cet article en premier lieu. C'est là que se trouve une transmission Xtrac à six vitesses à palettes, reliée à un moteur hybride V6 IndyCar biturbo.

Plus précisément, il s'agit d'un V6 Honda hybrid de 2,2 litres réglé pour fonctionner avec du carburant de course Shell 100 % renouvelable. Le président du HPD, David Salters, déclare que le groupe motopropulseur développe 800 chevaux. Au lieu de batteries, le CR-V Hybrid Racer utilise en fait un système de stockage à supercondensateurs qui n'est pas tout à fait différent de ce que l'on trouve chez Lamborghini, améliorant la puissance globale avec des rafales de courte durée et une meilleure consommation de carburant.

Honda n'hésite pas à qualifier l'ensemble de l'expérience de "laboratoire roulant", construit pour explorer différents aspects des performances et la façon dont l'électrification peut s'intégrer dans l'équation. Les leçons apprises avec le CR-V Hybrid Racer pourraient être appliquées à de futurs projets de course, bien que pour l'instant, Honda n'ait pas l'intention d'emmener son super SUV sur des sites spécifiques comme Pikes Peak.

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne serait pas à la hauteur sur n'importe quel parcours. Le châssis tubulaire abrite une suspension avant et des freins Brembo de 15 pouces provenant de la NSX GT-3. À l'arrière, vous trouverez la suspension Dallara IR-18 Indy avec des freins Brembo de 14 pouces. L'aileron massif fonctionne avec un splitter avant spécial pour une force d'appui prolifique, et bien qu'il n'y ait aucune mention de la performance, nous allons prendre le risque de dire que ce CR-V fou est rapide.

Galerie: Honda CR-V Hybrid Racer

6 Photos

"Pour l'instant, l'objectif est d'étudier l'électrification, la gestion de l'énergie, toutes ces choses en vue de la course, mais aussi d'une utilisation potentielle sur route, donc nous allons l'utiliser comme laboratoire", a précisé David Salters.

Oui, bien sûr, nous avons demandé si "l'utilisation potentielle sur route" signifie que Honda pourrait envisager un CR-V de production à hautes performances, peut-être pas aussi radical que celui-ci, mais quelque chose dans le style Si ou Type R. Le constructeur nous a répondu très clairement : aucun commentaire sur les futurs produits concernant le CR-V.

Honda emmènera le CR-V Hybrid Racer à plusieurs événements IndyCar 2023 à des fins d'exposition et de démonstration, en commençant le 3 mars au Firestone Grand Prix de St. Petersburg, en Floride.