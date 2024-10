La semaine dernière, Honda a rappelé 1,7 million de véhicules en raison de direction mal montées. Cette mesure s'étend à des modèles comme la Civic, la CR-V et l'Acura Integra. Cette fois, le constructeur japonais rappelle 720 000 autres véhicules, en raison de pompes à carburant haute pression défectueuses.

Selon Honda, plus de 700 000 véhicules (aux États-Unis) construits pour les années modèles 2023, 2024 et 2025 pourraient avoir des pompes à carburant défectueuses qui doivent donc être remplacées. Cela comprend les Honda Accord et Accord Hybride 2023-2024, les Civic Sedan et Civic Sedan Hybride 2025 et les CR-V Hybride 2023-2025. L'entreprise affirme que la pompe haute pression de ces modèles peut se fissurer de l'intérieur et entraîner des fuites de carburant, ce qui pourrait provoquer un incendie.

Heureusement, Honda affirme n'avoir reçu aucun rapport confirmé d'accident ou de blessures liées à ce potentiel incident. Les clients concernés par le rappel doivent amener leur véhicule chez le concessionnaire pour qu'il soit inspecté et réparé (gratuitement, tout de même). Honda remplacera la pompe à essence défectueuse. Tous les propriétaires potentiellement concernés par le rappel recevront une lettre par courrier du constructeur à partir de décembre.

Les problèmes s'empilent

Ce dernier rappel est un autre problème qui affecte les véhicules Honda depuis le début de l'année 2024. En avril dernier, la NHTSA a commencé à enquêter sur plus de 3 millions de modèles Honda Accord et CR-V pour d'éventuels problèmes de freinage d'urgence automatique, qui ont fait état de 31 accidents et de 58 blessés. Cette enquête n'a pas encore été résolue.

Ajoutez à cela les 1,2 million de véhicules rappelés récemment par l’entreprise, et ce dernier problème n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.