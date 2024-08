BMW a lancé l'un des plus importants rappels de 2024 à ce jour, touchant 720 796 véhicules de nombreuses gammes de modèles. Le problème est un court-circuit potentiel se produisant sous le capot qui pourrait provoquer un incendie. Ironiquement, ce court-circuit pourrait provenir de la pompe à eau...

Selon les documents de rappel de la National Highway Traffic Safety Administration, BMW a reçu un rapport sur un "événement thermique" en janvier qui s'est produit sur un véhicule non spécifié aux États-Unis. Une enquête a révélé des événements supplémentaires, ce qui a conduit à des études approfondies de la pompe à eau et d'un connecteur de prise électrique spécifique qui lui est associé. Il a été découvert que, dans de rares circonstances, "le liquide de soufflage s'écoulant du tuyau d'admission d'air pouvait atteindre la prise et endommager le joint. Cela peut entraîner l'entrée de liquide dans la prise, provoquant un court-circuit."

Un large panel de voitures touchées

Ce problème est survenu dans de nombreux véhicules. Dans la chronologie des rappels, BMW relève 18 cas où le problème a donné lieu à des plaintes ou à des dommages réels. Heureusement, le constructeur automobile allemand n'a connaissance d'aucun accident ou blessure dû à la prise défectueuse.

Le rappel, répertorié sous le numéro de rappel NHTSA 24V-608, affecte une large gamme de véhicules BMW de 2012 à 2018. Voici la liste complète :

Marque/Modèle Plage d'années BMW X1 sDrive28i / xDrive28i 2012-2015 BMW Z4 sDrive28i 2012-2016 BMW 528i / 528i xDrive 2012-2016 BMW 328i / 328xi 2012-2016 BMW X5 xDrive 40e 2016-2018 BMW 228i / 228xi 2014-2016 BMW 428i / 428i xDrive 2014-2016 BMW 328xi Gran Turismo 2014-2016 BMW X3 sDrive28i / xDrive28i 2013-2017 BMW X4 xDrive28i 2013-2017 BMW 428xi 2015-2016

La solution est simple. BMW inspectera la pompe à eau et la bougie problématique et les remplacera si des dommages sont constatés. Une protection sera également installée pour protéger la bougie des fluides errants.

Les concessionnaires ont déjà commencé à être informés du rappel. Les propriétaires seront prévenus à partir du 4 octobre.