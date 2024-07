Ford a multiplié les rappels ces dernières années, et les coûts qui en découlent pèsent sur ses résultats. Le constructeur automobile a rapporté ses résultats financiers du deuxième trimestre cette semaine et a révélé que les coûts de rappel et de garantie ont atteint 2,3 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, ce qui a coûté à l'entreprise 25,5 millions de dollars par jour. Il s'agit d'une augmentation considérable de 800 millions de dollars par rapport au premier trimestre.

Le constructeur automobile a mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la qualité de ses produits, mais les résultats de ces efforts ne sont pas immédiatement perceptibles. Ford attribue l'augmentation des coûts aux véhicules construits au plus fort de la pandémie - l'année modèle 2021 - et auparavant, lorsque des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des fermetures gouvernementales ont perturbé la production automobile mondiale.

2024 Ford Mustang

Selon le centre de données en ligne de la National Highway Traffic Safety Administration, Ford a émis 37 rappels cette année pour plus de 3,5 millions de véhicules. Il est en tête de tous les constructeurs automobiles, mais Chrysler suit de très près, avec 36 rappels émis cette année pour un peu plus de 2,2 millions de véhicules.

Au début de l'année, Ford a déclaré à Motor1 qu'elle travaillait à l'amélioration de sa qualité initiale, ce qui, selon l'entreprise, apparaît dans ses données internes. Selon l'entreprise, 30 % de clients Ford en moins ont été touchés par des rappels en 2023 par rapport à 2022, les deux années où l'entreprise a été en tête avec le plus grand nombre de rappels. L'entreprise retient désormais les véhicules avant de les lancer afin de garantir qu'ils répondent aux normes de qualité, ce qui, selon le PDG Jim Farley, permettra de réduire les coûts au fil du temps, même si cela pose des problèmes.

