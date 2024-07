Ford utilise son moteur quatre cylindres turbocompressé EcoBoost de 2,0 litres dans une large gamme de véhicules. Ce moteur a équipé un Ford Escape 2014 et, pour des raisons évidentes, ses jours de gloire sont révolus. Le bloc est détruit, des morceaux de piston et de bielle se trouvent dans le carter d'huile, mais la cause de tout ce carnage reste un mystère.

Nous disposons toutefois d'un peu d'informations sur le moteur Ford. Comme l'explique la dernière vidéo de I Do Cars, il a été retiré de l'Escape avec 263 932 km au compteur. La vérification de l'huile n'aurait pas été faite, et un jour, il n'a tout simplement pas démarré. Le SUV a été remorqué dans un atelier, où le moteur a été déclaré mort.

La vidéo soulève quelques questions, à commencer par les dégâts considérables que l'on constate d'emblée sur le bloc moteur. Un côté présente des fissures où quelque chose a essayé de passer à travers, et l'autre côté est percé d'un gros trou. Il y a d'autres trous à l'arrière du moteur, ce qui signifie que quelque chose a explosé à l'intérieur avec une force considérable. Une fois la tête enlevée, on constate qu'il manque un piston, que l'on retrouve plus tard (en morceaux) dans le carter d'huile. C'est évidemment ce qui a détruit le moteur, mais quelle en est la cause ?

Le manque d'huile est toujours le principal suspect dans ce genre de cas. Un manque d'huile ou un régime extrêmement élevé peut réduire la lubrification des roulements de bielle et des roulements principaux, ce qui entraîne de la chaleur, de l'usure et, finalement, une défaillance. Le piston peut alors heurter le haut de la chambre de combustion, ce qui détruit le moteur. Les dégâts constatés ici correspondent à un problème de manque d'huile, à l'exception d'un détail important. Les roulements du piston accidenté ne présentent aucun signe d'usure ou de détérioration.

Malheureusement, le moteur est resté à l'extérieur pendant un certain temps après avoir été démonté, de sorte qu'il y a pas mal d'eau à l'intérieur. Cela pourrait masquer d'autres problèmes tels qu'une situation d'hydrolock. La théorie qui prévaut est que quelque chose s'est produit, mais qu'au lieu de s'arrêter, le conducteur a poursuivi sa route, ce qui a finalement causé tous les dégâts. Le fait que le véhicule n'ait pas démarré un jour n'était que la conséquence de la cause première, qui reste un mystère.

La morale de l'histoire est assez simple : Vérifiez toujours votre huile. Et si vous entendez quelque chose de grave sous le capot, pour la miséricorde de tous les dieux de l'automobile, arrêtez-vous.