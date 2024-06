Il existe des sites Internet entièrement consacrés à l'échange de moteurs, à la construction de véhicules et à bien d'autres choses encore. Et nous pourrions continuer à parler de tous les échanges de moteurs de motos que nous connaissons.

Mais de temps en temps, il y en a un qui surgit, vraiment bizarre ou fou, et que nous devons absolument mettre en lumière. Quelque chose de si intéressant qu'il faut absolument le connaître.

C'est la raison pour laquelle nous vous présentons aujourd'hui cette banale Citroën 2CV.

Une voiture datant d'il y a près de 70 ans. Une voiture qui n'a jamais été conçue pour être conduite de manière agressive.

Et pourtant, un homme intrépide a regardé la 2CV et s'est dit : "Au diable cette voiture. Il est temps de la remplacer par un moteur boxer d'origine BMW". Et c'est ce qui s'est passé.

La chaîne britannique Practical Performance Car a rencontré Rob, le propriétaire de la Citroën, qui a procédé à la conversion de sa 2CV. Dans la vidéo, Rob explique qu'un jour, en regardant les dimensions du moteur d'origine de la Citroën et du moteur boxer de sa vieille BMW, il s'est dit : "Eh bien, ça irait, non ?".

Il lui a fallu un certain temps pour découvrir que c'était le cas et, avec l'aide de quelques personnes sur Internet, ainsi que quelques coupes mineures dans les ailes intérieures, le cœur de la moto a été transplanté dans la 2CV.

En outre, le jeune homme a installé un Power Commander sur le moteur, ce qui a permis d'augmenter la puissance de la BMW. De combien ? Ce n'est pas clair, mais Rob dit qu'il a l'impression que c'est un peu plus que les 95 chevaux du moteur boxer.

Will Hollman, l'animateur de la chaîne, prend ensuite le volant avec Rob et déclare : "Eh bien, c'est un peu plus nerveux que la version standard !" La sonorité de la Citroën est également excellente, tandis que le cœur de la BMW bat la chamade.