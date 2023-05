La Citroën 2 CV a connu de nombreuses vies mais un modèle unique va bientôt être mis aux enchères, le seul à disposer d'une carrosserie en bois ! C'est l'idée folle du menuisier et charpentier Michel Robillard, qui a commencé la fabrication de cette 2 CV en 2011 et a travaillé dessus durant 5 000 heures, étalées sur cinq ans.

Ce modèle de 1955 immatriculé en 1957 n'affiche que 6 000 km au compteur mais reste parfaitement fonctionnel. Son moteur a été remplacé pour les besoins du projet, en prenant un exemplaire plus puissant et légèrement plus récent, de 1966.

Galerie: La Belle Lochoise, l'unique Citroën 2 CV en bois

"On est parti sur une base de Dyane 6, avec un moteur de 602 parce que je m'étais dit que cette voiture serait un peu plus lourde", a expliqué Michel Robillard. "En définitive, non, elle n'est pas plus lourde puisqu'elle fait 15 kg de plus."

L'ébéniste a utilisé des bois venant d'arbres fruitiers pour refaire l'intégralité de la carrosserie de la Citroën en utilisant du noyer, du poirier et du pommier. Le remplissage des portes et le coffre arrière sont quant à eux en merisier.

Michel Robillard ne s'est pas contenté de refaire la carrosserie puisque l'habitacle est également en bois, avec un tableau de bord en loupe d'orme. Même le volant est en bois et reste fidèle à la 2 CV originelle, avec le logo de Citroën !

Le propriétaire actuel espère battre le prix record pour la vente d'une Citroën 2 CV, aujourd'hui fixé à 176 000 €, mais reconnaît "un petit pincement au cœur" à l'idée de s'en séparer. "J'aimerais qu'elle revienne à un collectionneur ou à un musée, parce que peut-être qu'un jour je pourrais la revoir", a confié Michel Robillard à France Bleu Tourraine.

La vente aux enchères se tiendra le 4 juillet au château d'Artigny et sera organisée sous la houlette du commissaire-priseur Aymeric Rouillac.