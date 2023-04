Les films avec Louis de Funès permettent de retracer l'histoire automobile du XXe siècle avec plusieurs modèles iconiques. On se souvient tous de la 2 CV de Bourvil dans Le Corniaud qui va "marcher beaucoup moins bien" après avoir été détruite par la Rolls-Royce de Louis de Funès, de la DS de Rabbi Jacob et de la Méhari des Gendarmes.

Le Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf de Mulhouse a décidé de mettre à l'honneur ces véhicules emblématiques dans une exposition nommée En Vadrouille avec Louis de Funès. Une vingtaine de modèles, dont plusieurs exemplaires originaux vus dans les films des années 1960 et 1970, sont ainsi accessibles au public.

La 2 CV disloquée sera au cœur de l'exposition

L'exposition débute par une plongée dans les années 1960 et Le Corniaud, réunissant une Rolls-Royce et surtout l'une des fameuses Citroën 2 CV qui a été utilisée dans le film, apparaissait complètement démontée. À l'époque, le spécialiste des trucages Pierre Durin avait assemblé une 2 CV avec 250 boulons d'explosifs, faits pour désolidariser tous les morceaux grâce à une télécommande afin de créer la séquence devenue culte.

L'espace dédiée à cette décennie permet également de retrouver l'iconique Citroën DS, vue dans Les Aventures de Rabbi Jabob, Les Grandes Vacances, Hibernatus, Le Grand Restaurant et Fantômas se Déchaîne, pour lequel le chef décorateur Max Douy avait imaginé une version futuriste capable de voler grâce à ailes.

La DS "volante" réimaginée en 2023

Pour l'occasion, DS Automobiles s'est associé au Musée Louis de Funès, partenaire de l'exposition. Son studio parisien a imaginé à travers une illustration une version moderne de la DS du film.

"La DS a marqué l’histoire au-delà de l’industrie automobile", a rappelé Thierry Metroz, Directeur du Style de DS Automobiles. "Elle fait partie du patrimoine français et à ce titre, elle tient une place importante dans le cinéma tricolore. Nous avons répondu à la sollicitation du Musée Louis de Funès en dessinant une DS moderne en hommage à la DS de Fantomas. Geoffrey Rossillon, dans l’équipe du style extérieur menée par Frédéric Soubirou, est l’auteur du dessin."

Les voitures des Gendarmes

L'exposition plonge ensuite les visiteurs dans les véhicules des Gendarmes avec deux modèles originaux, une Ford Mustang et une Oldsmobile. On y retrouve aussi une Méhari, voiture que Louis de Funès conduisait dans Le Gendarme et les Extra-terrestres et Le Gendarme et les Gendarmettes dans une version kaki.

Les organisateurs n'ont naturellement pas oublié la 2 CV de Clotilde, la religieuse à la conduite plus que sportive !

Les années 1970

La zone dédiée aux années 1970 expose la Fiat 124 Coupé de L'Homme Orchestre, avec laquelle Louis de Funès se confronte à Ford Mustang, une Alfa Romeo Giulia et surtout une Miura couleur Giallo, dans une scène culte.

On retrouve également une DS et un taxi jaune new-yorkais en référence aux Aventures de Rabbi Jacob

Plusieurs animations

L'exposition rend également hommage à Remy Julienne, célèbre cascadeur qui a permis des scènes célèbres de nombreux films de Louis de Funès, dont La Grande Vadrouille, Le Grand Restaurant, Les Grandes Vacances, Sur un Arbre Perché, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse et naturellement la série des Gendarmes.

Un espace enfant permet aux plus jeunes de tester leurs connaissance sur l'automobile, avec un cahier d'activités et de jeux. L'espace met en scène la Jaguar Type E du Petit Baigneur, la Cadillac DeVille du Corniaud, la Chevrolet Impala de Sur un Arbre Perché, la Fiat Coupé 124 de L'Homme Orchestre, la Citroën 2CV du Gendarme, la DS 21 Pallas de Rabbi Jacob, la Citroën Méhari du Gendarme, le Taxi Renault GT de Taxi, Roulotte et Corrida et la DS Volante de Fantômas se déchaîne, pour interroger les enfants sur plusieurs sujets liés à l'histoire et à la sécurité routière.

La véritable voiture préférée de Louis de Funès

L'exposition se conclut avec une... Renault 6, voiture modeste mais qui était devenue la préférée de Louis de Funès. "Robert Dhéry, après le tournage du Petit Baigneur, conseilla à Louis de s’acheter une belle voiture, 'à se faire plaisir' dirait-on aujourd’hui", explique Olivier de Funès, fils de l'acteur qui a lui-même joué dans plusieurs de ses films. "Il lui conseilla une Jaguar et le rendez-vous chez le concessionnaire fut pris sans grand enthousiasme de la part de Louis. L’affaire conclue, une magnifique Jaguar Mark 2 bleue marine fut livrée dans la semaine."

"Au bout de quelques mois je sentis que mon père n’était pas passionné par sa nouvelle acquisition : 'C’est trop luxueux pour moi, je vais acheter une Renault 6 c’est plus pratique.' Je me suis donc retrouvé à emprunter la Jaguar sans aucune réticence de sa part. Finalement, ravi de sa R6 il en acheta une deuxième pour que ma mère en ait une à sa disposition. Il y avait donc une blanche et une bleue. Et il ne fut pas question que je les emprunte contrairement à la Jaguar [rire]."

"Mon père possédait une 4CV, une traction 11 légère, une Versailles, ID 19 , DS 19, Jaguar, R 6 et une Fiat 650 pour aller au théâtre. Le luxe ne l’enchantait pas et ceci dans tous les domaines."

L'exposition En Vadrouille avec Louis de Funès a débuté le 5 avril et sera accessible jusqu'au 5 novembre 2023.