DS sera présent au Salon Rétromobile, du 1er au 5 février prochain, avec quatre modèles illustrant à la fois le passé de la marque, lorsqu'elle était intégrée à Citroën, et son avenir, avec deux concept-car, un historique et un contemporain, et deux modèles de série, là aussi un ayant marqué son Histoire et un sorti récemment.

Citroën SM Prototype

Ce prototype de 340 chevaux présenté en 1973 était un véritable banc d'essais roulant, pour mettre au point des modèles de compétition basés sur la SM. Il cherchait à apporter une stabilité en courbe, avec notamment des instruments pour corriger l'assiette, le centrage des masses, la flexibilité des suspensions et la répartition du roulis.

Ce coupé deux portes était équipé d'un moteur Maserati 3,0 litres et 4 arbres à cames en tête, 3 carburateurs Weber double corps et 4 soupapes par cylindre. La SM Prototype pouvait atteindre 285 km/h.

DS E-Tense Performance

Galerie: DS E-Tense Performance

7 Photos

L'autre concept exposé à Rétromobile sera le DS E-Tense Performance, dévoilée en 2022. Il a été imaginé par DS Performance après la conquête des titres en Formule E. Il ne s'ait pas d'un simple concept puisqu'il a déjà effectué plus de 3000 km et validé un 0 à 100 km/h en 2,0 secondes. La vitesse maximale est de 250 km/h.

Ce coupé 2 portes est doté de deux moteurs électriques de 250 kW (340 chevaux) à l'avant et 350 kW (475 chevaux) à l'arrière, cumulant 815 chevaux.

DS 21 Pallas injection électrique

L'un des dernières version de la DS originelle sera également exposée, la Citroën DS 21 Pallas injection électrique. Ce modèle de 1970, lancé 15 ans après la première déclinaison, était la première voiture française de série à proposer l'injection électronique pour atteindre 139 chevaux, avec une vitesse de pointe de 185 km/h.

L'évolution était spectaculaire par rapport à la première version qui développait 75 chevaux, presque deux fois moins.

DS 9 E-Tense 4x4

Le dernier modèle exposé à Rétromobile sera la DS 9 E-Tense 4x4 dévoilée l'an dernier. La marque associe le style, avec un intérieur conçu par Couleurs et Matières et les artisans selliers de DS Automobiles, et la performance en cumulant un moteur essence de 200 chevaux et deux machines électriques de 81 kW (110 chevaux) à l’avant et 83 kW (113 chevaux) à l’arrière.

Le 0 à 100 km/h est effectué en 5,6 secondes par cette hybride rechargeable qui cumule 360 chevaux et peut atteindre 250 km/h.