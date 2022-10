Vous souhaitez ce qui se fait de mieux en termes de berline française ? DS a peut-être la solution pour vous. En effet, la marque vient de présenter une nouvelle édition de sa grande berline, la DS 9. Appelé "Opéra Première", il s'agit tout simplement du modèle le plus haut de gamme, puisque la marque a intégré tous les équipements dont la voiture dispose de série.

La DS 9 Opéra Première est basée sur la version Rivoli+ et intègre de nombreux éléments haut de gamme, à commencer par des inserts spécifiques. Ainsi, nous retrouvons un superbe cuir Nappa Gris Perle sur l’intégralité de la planche de bord et des panneaux de portes, ponctué de surpiqûres Point Perle. Les sièges bracelet se couvrent d’un cuir Nappa Gris Perle en harmonie avec le reste. Autour du toit ouvrant et sur l’ensemble des montants intérieurs, nous retrouvons une teinte Gris Galet pour le ciel de pavillon en Alcantara.

Parmi les quatre teintes proposées, aux côtés du Noir Perla Nera, du Gris Platinum et du Cristal Pearl, le coloris Whisper fait son apparition. Cette teinte, iconique chez DS, était déjà proposée sur les premières DS 3 de l'époque ou encore sur les anciennes DS 4 et DS 5. Des badges spécifiques apposés sur les portes avant viennent souligner l’exclusivité de cette DS 9.

Nous retrouvons, de série, au sein de cette DS 9 Opéra Première, la suspension pilotée DS Active Scan Suspension, la conduite semi-autonome de niveau 2 DS Drive Assist, les projecteurs pivotants DS Active LED Vision, la vision de nuit DS Night Vision, le Pack Sécurité Étendue, le DS Park Pilot, un toit ouvrant électrique avec occulteur motorisé, le système Hi-fi Focal Electra, le Pack Sièges DS Lounge et l’alarme avec super-condamnation des portes et sécurité enfant électrique.

Cette série spéciale est disponible avec deux motorisations hybrides rechargeables : E-Tense 250 ch (76 800 euros) et E-Tense 4x4 360 ch (86 650 euros). Les commandes sont dès à présent ouvertes. C'est un positionnement premium plus qu'assumé, puisque la DS 9 se place en face de berlines allemandes telles que la BMW Série 5 (à partir de 74 500 euros pour une version 545e xDrive PHEV de 394 ch) ou encore l'Audi A6 TFSI e (à partir de 71 170 euros pour une version Compétition 55 TFSI e PHEV de 367 ch).

Reste à savoir si les clients se montreront motivés à l'idée de dépenser une telle somme pour une berline premium française, certes, mais qui reste fabriquée en Chine pour le moment.