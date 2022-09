La DS 9 s'est longuement fait désirer. Après une présentation compliquée suite à un Salon de Genève 2020 annulé pour cause de Covid-19, DS a rencontré de nombreux problèmes en raison des différents confinements successifs. Ainsi, la DS 9 est arrivée dans nos contrées il y a seulement un an et demi, et l'attente autour d'une grande berline tricolore était évidemment importante.

Notre essai ne nous a bien évidemment pas déçu, et même si elle arrive un peu tard sur un segment où la plupart des grandes berlines, allemandes notamment, sont déjà plus technologiques, la DS 9 tire son épingle du jeu sur d'autres aspects, à commencer par son confort.

Un petit tour et puis s'en va

La DS 9, c'est aussi des partis pris au niveau des motorisations. À son lancement, le modèle n'a pas eu le droit au diesel, pour les raisons que nous connaissons tous, même si un valeureux moteur essence était proposé pour les allergiques à l'électrique, mais aussi pour ceux qui désiraient faire diminuer autant que faire se peut la facture (la DS 9 thermique était proposée à partir de 54 000 euros). Sauf qu'après plus d'un an de commercialisation, fort de son non-succès, le quatre cylindres 1,6 litre PureTech 225 ch nous quitte déjà.

En effet, les clients de ce genre de voiture sont généralement des sociétés, et les PHEV permettent d'échapper à la TVS. La variante thermique était donc avant tout destinée aux particuliers, mais ce segment étant compliqué dans ce canal, sans oublier que la DS 9 se veut être une voiture français, mais fabriquée en Chine, les clients ne se bousculaient pas au portillon.

Le prix d'accès grimpe en flèche

Deux motorisations restent encore au catalogue de la DS 9 : la version E-Tense 250 ch (qui remplace l'E-Tense 225) et la puissante E-Tense 4x4 de 360 ch et aux deux moteurs électriques.

Évidemment, sans version d'entrée de gamme, le prix grimpe et s'affiche désormais à partir de 64 100 euros pour une DS 9 E-Tense 250 dotée de la finition "Performance Line+" et d'une nouvelle batterie de 15,6 kWh lui permettant d'afficher une autonomie d'environ 50 km en tout électrique.