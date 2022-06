Ne l'appelez plus "DS 7 Crossback" mais bien "DS 7". Le SUV français profite de son restylage pour perdre son suffixe de lancement, cinq ans après sa présentation en 2017.

En 2022, le DS 7 a donc le droit à une petite cure de jouvence, avec quelques changements esthétiques, technologiques, mais aussi une nouvelle motorisation de 360 ch à son catalogue.

Nouveau look pour une nouvelle seconde vie

Sur la version précédente, les ingénieurs avaient intégré trois éléments lumineux mobiles au sein des optiques avant, le tout complété par des feux de jour verticaux. Cette nouvelle version se met à jour, les optiques avant perdent leur mécanisme à pivot, mais bénéficient d'une nouvelle technologie matricielle à LED baptisés DS Pixel Led Vision 3.0.

Cette technologie dispose d'un faisceau lumineux plus puissant et plus régulier, avec une portée accrue des feux de route allant jusqu'à 380 mètres. Les feux de route sont composés de 84 LED pour une gestion plus précise de l'éclairage.

Les nouveaux feux de jour intègrent 33 LED de chaque côté et sont recouverts d'une surface transparente en polycarbonate, colorée et de la même couleur que la carrosserie. S'en suit un traitement au laser pour retirer la peinture et créer une sorte d'effet voilé qui joue avec la tridimensionnalité des formes.

D'une manière générale, c'est toute la partie frontale qui change. La calandre est par exemple plus carrée, reprenant ainsi celle de la DS 4. Les plus observateurs auront certainement aussi remarqué une réduction importante du nombre d'éléments chromés, et c'est plutôt une bonne nouvelle, la précédente version étant un peu trop ostentatoire à notre goût.

À l'arrière, le hayon est également nouveau. De nouvelles lignes en relief à la base de la lunette arrière donnent plus de dynamisme et les blocs optiques changent à la fois de forme et de signature lumineuse. Entre les deux feux, il n'y a plus de lettrage "Crossback", mais le nom de la marque : DS Automobiles.

De nouvelles jantes en alliage allant de 18 à 21 pouces rejoignent également le catalogue. Les jantes de 21 pouces sont introduites avec la nouvelle version E-Tense 4x4 360, qui intègre également de nombreux détails en noir mat en lieu et place du chrome. Les dimensions sont pratiquement inchangées avec 4,59 mètres de long, 1,62 mètre de haut et 1,90 mètre de large.

Un habitacle qui évolue en douceur

Une fois à l'intérieur, les changements sont un peu moins perceptibles qu'à l'extérieur. Seul l'écran central, d'une diagonale de 12 pouces désormais, change.

Il y a aussi encore plus de choix concernant la personnalisation de l'intérieur, avec une large gamme de cuir, d'Alcantara, selon les modèles, d'inserts et de surpiqûres.

L'ensemble est toujours aussi raffiné et élégant, notamment avec cet excellent cuir Nappa. DS bénéficie certainement des meilleurs selliers de l'industrie automobile, donc évidemment, avec de beaux matériaux, le résultat ne peut être qu'exceptionnel. Pour la petite histoire, les cuirs sont issus de bovins élevés en plein air, du côté de la Bavière, là où il n'y a pas de clôtures pour éviter d'abîmer la peau des bêtes.

En termes d'habitabilité, le DS 7 n'évolue pas, les version thermiques et hybrides ont toujours le droit à un volume de coffre de 555 litres. L'espace aux rang 2 est toujours excellent et deux adultes pourront s'y installer confortablement.

Les aides à la conduite toujours omniprésentes

Outre le nouvel écran tactile de 12 pouces, un système d'info-divertissement actualisé fait son apparition, structuré par divers widgets qui sont toujours à portée de main. Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent désormais sans fil.

Le système d'instrumentation numérique repose aussi sur un écran de 12 pouces et peut être personnalisé à souhait. Il y a aussi un nouveau dispositif d'analyse de l'attention du conducteur, qui utilise une caméra pour surveiller les mouvements de la tête et des paupières et prévenir en cas de somnolence.

Le DS 7 embarque également un système de vision nocturne reposant sur une caméra infrarouge et permettant de détecter les piétons, les cyclistes ou les animaux dans l'obscurité. Ceux-ci sont ensuite mis en relief sur l'écran d'instrumentation sous les yeux du conducteur.

Le confort est assuré par le système DS Active Scan Suspension, capable d'ajuster le calibrage de chaque amortisseur en temps réel pour s'adapter au revêtement de la chaussée. La DS 7 est bien évidemment aussi équipée d'un système "Drive Assist" combinant le régulateur de vitesse adaptatif et un système de maintien actif dans la voie.

Les motorisations

Du côté des motorisations, le DS 7 sera toujours disponible avec un bloc quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI diesel de 130 ch. Il n'y a plus de motorisations essence pure et dure, en lieu et place, nous retrouverons trois versions hybrides rechargeables de 225, 300 et 360 ch.

La version E-Tense 225 est équipée d'un moteur essence quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 180 ch et d'un moteur électrique de 110 ch. L'ensemble est associé à une boîte automatique EAT8 chargée de distribuer la puissance aux seules roues avant.

Viennent ensuite les versions E-Tense 4x4 300 et E-Tense 4x4 360, toutes les deux dotées de quatre roues motrices et d'un moteur thermique essence de 200 ch. La version 360, qui est une nouveauté sur la gamme DS 7, mais qui a déjà été introduite au sein des DS 9 et autres Peugeot 508 PSE, a été mise au point par les ingénieurs de DS Performance.

Elle dispose d'un moteur électrique de 110 ch sur l'essieu avant et d'un moteur de 112 ch à l'arrière. Cette variante reçoit des jantes de 21 pouces, des freins avant de 380 millimètres de diamètre et d'une garde au sol réduite pour des performances respectables avec seulement 5,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Toutes les variantes PHEV sont équipées d'une nouvelle batterie de 14,2 kWh qui, selon DS, peut parcourir jusqu'à 65 km en mode électrique et jusqu'à 81 km en cycle urbain. La batterie peut se recharger en deux heures grâce au chargeur embarqué de 7,4 kW.

Pour le moment, les tarifs n'ont pas encore été précisés. La voiture sera disponible dans le réseau après l'été. Le DS 7 sera toujours produit en France, à Mulhouse, pour tous les marchés et à Shenzen pour le marché chinois.