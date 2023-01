Voici la nouvelle BMW M3 CS. La marque à l'hélice perpétue ses traditions. Après la précédente génération de M3 qui a bénéficié d'une version CS fin 2017, avec une puissance accrue et un poids réduit, le constructeur dévoile aujourd'hui le nouveau modèle qui suit la même recette. La M3 CS G80 est uniquement disponible avec une transmission automatique. Elle se distingue par sa transmission intégrale xDrive (possibilité de passer en 100 % propulsion) contrairement à sa prédécesseure qui était uniquement à roues arrière motrices.

BMW M3 CS 2024

Les ingénieurs de BMW M ont amélioré le moteur "S58" biturbo de 3,0 L pour atteindre une puissance de 543 ch, correspondant à quelque chose prêt à la puissance de la M4 CSL. Le couple maximal de 650 Nm reste inchangé par rapport à la M3 Competition xDrive sur laquelle la M3 CS est basée.

La M3 CS a un poids réduit de 34 kg grâce à l'utilisation de fibre de carbone renforcée de plastique (CFRP) pour le capot, le splitter avant, les entrées d'air, les capuchons de rétroviseurs latéraux, le diffuseur arrière et "l'aileron". Le toit, les palettes de changement de vitesses ainsi que la console centrale sont également fabriqués à partir de ce matériau léger et durable.

BMW M3 CS 2024

Pour réduire son poids, la M3 CS est équipée d'un silencieux arrière en titane et de deux sièges avant en carbone. Les aérateurs et les commandes arrière ont également été enlevés. Le M4 CSL a fait un pas supplémentaire en enlevant les sièges arrière, mais cela n'a pas de sens pour une voiture à quatre portes comme la M3. Les deux générations précédentes de M3 CS et de M5 CS avaient des sièges arrière, bien que cette dernière ait abandonné la banquette pour faire place à deux sièges individuels pour un meilleur soutien latéral.

La M3 CS atteint 100 km/h en seulement 3,2 secondes, soit deux dixièmes de moins que la M3 Competition. Elle est équipée de série du M Driver’s Package qui limite la vitesse électroniquement à 303 km/h. Le design est assumé, avec son capot en fibre de carbone apparente qui rappelle le M4 CSL, ses feux de jour de couleurs jaunes et du contour de calandre en rouge.

La M3 CS est disponible en différents coloris tels que le noir, le gris et le blanc. L'intérieur lui, comprend des sièges avant électriques et chauffants avec des logos "CS" illuminés, du cuir Merino avec des accents rouges Mugello, des plaques de seuil de porte avec le badge "M3 CS", un volant en Alcantara et les couleurs M sur les ceintures de sécurité.

Coup de jeune à l'intérieur de cette M3 CS puisqu'elle reprend le système d'infodivertissement et le double écran du dernier BMW X1. Un effort qui n'avait pas été opéré sur la M4 CSL, qui a hérité de l'ancien système.

La M3 CS est équipée de freins en carbone céramique en option et de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. La production sera limitée mais aucun chiffre précis n'a été annoncé. Le prix de départ est de 120 000 €. Quant à la production, elle débutera en mars dans l'usine de Munich.

Galerie: 2024 BMW M3 CS