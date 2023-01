La division BMW M célèbre son record de ventes au niveau mondial en 2022. Le département sportif de la marque à l'hélice a livré 177 257 véhicules, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à l'année dernière.

Pour continuer à faire durer le plaisir, le département a de nouveaux modèles en route pour 2023. Le premier d'entre eux est la M3 CS qui fera ses débuts le dernier week-end de janvier lors des 24 heures de Daytona. Cet événement marque également les débuts en compétition de la voiture de course BMW M Hybrid V8 LMDh.

Les spécifications de la M3 CS ont été divulguées en décembre 2022. La berline partagera un moteur avec la M4 CSL, un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres développant 543 chevaux et 649 Nm de couple.

Galerie: BMW M3 CS photos espion

17 Photos

Alors que la M4 CSL est à propulsion arrière, la M3 CS serait équipée d'une transmission intégrale avec une boîte automatique.

D'après les photos prises par nos espions (ci-dessus), la M3 CS a un bouclier avant plus agressif avec des ouvertures plus grandes. Un minuscule spoiler se fixe sur le couvercle du coffre. L'arrière comprend un diffuseur en forme de boîte et quatre tuyaux d'échappement circulaires.

La production de la M3 CS commencera en mars 2023. BMW ne construirait ce modèle que jusqu'en février 2024, ce qui laisse peu de temps aux clients pour s'en procurer une.

Outre la M3, BMW présentera les BMW X5 M et X6 M restylés. Elle lancera également la berline électrique i7 M70 en 2023.

"La voiture BMW M la plus vendue en 2022 est la BMW i4 M50 entièrement électrique", a déclaré Timo Resch, responsable de la clientèle, de la marque et des ventes chez BMW M GmbH. "Pour nous, c'est un signal clair que le sentiment M unique est arrivé dans le monde des véhicules électrifiés."

Dans l'ensemble, BMW a livré 2 100 692 véhicules dans le monde en 2022, soit une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Le constructeur automobile vendu 372 956 modèles hybrides et électriques, soit 35,6 % qu'en 2021.