BMW travaille sur un rafraîchissement complet de sa gamme de modèles SUV. Le lifting du X7 est imminent et les familles des X5 et X6 recevront également des mises à jour prochainement. Nous avons vu les X5 et X6 standards ainsi que le X5 M en test, et maintenant, il est temps pour le X6 M d'apparaître en photo espion.

Le X6 M est encore moins camouflé sur ces nouvelles photos que le X5 M. Nos photographes ont été en mesure d'attraper deux prototypes et tous deux n'avaient que leurs boucliers avant couverts. On s'attend à ce qu'une paire de phares plus fins s'y cache, bien qu'ils ne suivent pas la configuration des phares en deux parties du X7 restylé. La calandre pourrait également être légèrement modifiée, mais ne vous inquiétez pas, elle n'augmentera pas beaucoup en taille, pour autant que nous le sachions.

Galerie: Photos espion BMW X6 M - Avril 2022

20 Photos

Comme nous l'avons mentionné, ces deux véhicules d'essai n'ont pas de camouflage à l'arrière. Cela pourrait signifier que les changements prévus pour l'arrière sont très minimes et qu'il n'est même pas utile de les cacher à la caméra. Il pourrait également s'agir des premiers prototypes d'essai et les changements à l'arrière pourraient être apportés plus tard, au fur et à mesure des essais.

Nous savons également que les X6 et X6 M recevront des changements majeurs dans l'habitacle. On s'attend à ce que deux nouveaux écrans fassent fonctionner le logiciel d'infodivertissement iDrive 8, ainsi qu'à d'autres modifications de la console centrale. Le grand levier de vitesses des modèles de la génération actuelle sera très probablement remplacé par une commande finement redessinée.

Rien n'indique qu'il y aura des changements sous le capot, car le X6 M, tout comme le X5 M, devrait conserver le V8 4,4 litres bi-turbo du modèle actuel. Cela signifie que le SUV performant offrira jusqu'à 625 chevaux en version Compétition pour une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.