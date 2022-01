Il est temps pour BMW d'offrir un rafraichissement à son X5 arrivé en 2018. Nos photographes espion étaient encore une fois au bon endroit et au bon moment, et nous ont envoyé ces photos du BMW X5 M, la version la plus sportive du SUV de Munich.

Le X5 M est camouflé à l'avant et à l'arrière, en revanche, en observant ces photos attentivement, on s'aperçoit que la face arrière n'a pas été trop modifiée, contrairement à l'avant. En effet, si l'on compare la version LCI (Life Cycle Impulse) à la précédente, on remarque que les feux sont plus fins et ressemblent à ceux de la nouvelle BMW i4.

De plus, la calandre du BMW X5 M a évolué avec des angles plus prononcés à chaque extrémité (à la manière d'une BMW M8). Plus bas, BMW a opéré des changements que nous ne sommes pas en mesure de décrire car ils sont hélas cachés par le camouflage.

Le BMW X5 M devrait être révélé cette année avant de se retrouver sur le marché dans la foulée. Sous son capot, il ne devrait y avoir aucune modification. Tout porte à croire que le V8 4.4 L bi-turbo développera toujours autant de puissance, avec pas moins de 625 ch et 750 Nm de couple pour la version Competition. Ce sera sans doute le dernier X5 M à ne bénéficier d'aucune hybridation, le concept XM a démontré que BMW se dirigeait vers une configuration hybride de ses sportives surélevées.

Pour rouler en BMW X5 M, il faut le mériter. Le ticket d'entrée de la version sortante est fixé à 145 400 €, le nouveau venu pourrait coûter un peu plus cher, environ 150 000 €. A cela, il faudra ajouter le montant du malus fixé en France à un plafond de 40 000 € en 2022.