L'essor des voitures électriques est indéniable, à tel point que des constructeurs historiques vont basculer au tout électrique en stoppant complètement la commercialisation de voitures à motorisation thermique. Ils sont quelques-uns à ne plus dépenser un euro pour le développement de nouvelles motorisations à combustion interne, c'est le cas d'Audi et de VW pour ne citer qu'eux.

BMW va faire exactement tout l'inverse, et annonce que ses motorisations à essence et diesel ont encore de beaux jours devant elles, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Frank Weber, directeur de la division développement chez BMW, lors d'une interview accordée à Auto Motor und Sport :

"Une chose est sûre : nous avons encore besoin du moteur à combustion interne pendant quelques années pour réduire efficacement les émissions de CO 2 dans le secteur des voitures particulières. C'est pourquoi nous travaillons sur une nouvelle génération de moteurs : essence, diesel, six cylindres, huit cylindres. Ils seront alors également équipés technologiquement pour passer les prochaines normes antipollution. Rien que pour le moteur six cylindres, nous réduisons les émissions de CO 2 comme jamais auparavant."

Frank Weber, directeur de la division Développement chez BMW