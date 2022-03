Le BMW X7 restylé sera bientôt disponible. Nous avons vu circuler des prototypes camouflés pendant un an et demi, dissimulant à peine un design controversé de phares divisés sur le nez du SUV. Il semble que l'Internet soit fatigué d'attendre que BMW retire le camouflage, car une photo récemment postée sur les réseaux sociaux semble révéler le X7 dans son intégralité.

La source de la photo est Wilco Blok sur Instagram. Nous ne pouvons pas confirmer qu'il s'agit d'une fuite légitime, mais la photo ressemble à quelque chose que nous attendrions dans une photo de presse officielle.

Que voit-on ? L'agencement à quatre lumières avec des unités supérieures et inférieures séparées n'est pas une surprise, mais ce sera presque certainement l'indice de conception qui attire le plus l'attention. A partir de là, les détails du bouclier inférieur sont révélés et il est, en un mot, nous pouvons dire que c'est chargé.

D'étroites entrées d'air verticales s'étendent vers le bas à partir des feux. Pendant ce temps, la grande prise d'air inférieure a des côtés angulaires avec des piliers verticaux pour former des évents de forme triangulaire. L'image qui a fuité n'offre pas une vue claire des détails au centre de la prise d'air. Au-dessus, la calandre proéminente du X7 semble inchangée par rapport au modèle actuel.

La photo ne montre rien à l'arrière du X7. Les photos suggèrent que de petites modifications de l'arrière et des feux sont probables, mais rien d'aussi significatif que la disposition des quatre feux à l'avant. Nous n'attendons pas de changements notables pour l'intérieur ou le groupe motopropulseur.

S'il s'agit bien d'une image de presse du X7, cela pourrait indiquer que la révélation est très proche. Tout au long de notre campagne de photos espion du X7, nous avons émis l'hypothèse d'un lancement entre fin 2021 et les premiers mois de 2022. Le mois d'avril est presque arrivé, et nous savons que la berline électrique i7 devrait faire ses débuts le mois prochain. Peut-être y a-t-il de la place dans le calendrier de BMW pour une révélation du X7 également.