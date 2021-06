Les nouvelles BMW sont particulièrement scrutées, notamment depuis la révélation de la nouvelle BMW Série 4 et de sa fameuse calandre qui a tant fait débat. Mais visiblement, la Série 4 pourrait bientôt passer pour une petite joueuse avec sa face avant au vu de ce que nous prépare BMW. En effet, après les premières photos espion de la future Série 7 qui laissent apparaître un design assez clivant, celles du BMW X7 laissent présager la même chose.

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas la calandre du X7 qui devrait faire débat, car il semblerait qu'elle conserve la même taille que le modèle actuel, mais plutôt les optiques, avec un changement assez radical de dessin. Sa face avant semble s'inspirer du nouveau BMW iX, avec un double étage d'optique et un aspect un peu plus rectangulaire. Le camouflage est encore trop épais pour se faire une idée vraiment précise du design du prochain X7, mais ce changement de style semble bel et bien se dessiner.

À l'arrière en revanche, il ne devrait pas y avoir de gros changements, même si le camouflage est plus ou moins épais aussi à ce niveau. Les optiques devraient, comme à chaque restylage, changer de signature lumineuse, tandis que le bouclier arrière devrait être légèrement remodelé.

Comme nous l'avait signalé BMW lors des essais du X7 en 2019, aucune motorisation hybride rechargeable ne sera au programme. Ainsi, le X7 devrait embarquer les mêmes motorisations proposées actuellement, à savoir un six cylindres en ligne essence de 333 chevaux et un V8 4,4 litres de 530 chevaux. Du côté du diesel, le six cylindres de 340 chevaux devrait toujours être au programme. Il n'est pas à exclure que pour certains marchés, notamment la France, la gamme de motorisations soit encore plus restreintes en raison du malus.