On peut dire que c'est un festival de nouveautés chez BMW. Après la Série 4 Gran Coupé et les X3/X4 LCI, le constructeur lève le voile sur la version revisitée des X3 M et X4 M. Si vous aimez les voitures de sport, ces deux nouveautés devraient beaucoup plus vous intéresser.

Les changements opérés sur les modèles standards sont visibles sur les versions signées BMW M. On peut par exemple citer les feux avant et arrière qui ont été retouchés pour apporter une touche de fraicheur. Toutefois, les BMW X3 M et X4 M se doivent être plus agressifs. Les designers ont alors modifié les boucliers et les prises d'air pour mieux refroidir la mécanique. Il y a également un spoiler à l'arrière plus prononcé ainsi qu'un diffuseur en carbone.

Au total, 8 couleurs de carrosserie sont disponibles dont les nouvelles peintures métallisées Carbon Black et M Brooklyn Gray, sans oublier les couleurs Marina Bay Blue et Sao Paulo Yellow.

De série, les BMW X3 M et X4 M sont chaussés de pneus 255/40 à l'avant et 265/40 à l'arrière avec des jantes de 21 pouces. Pour ralentir l'engin, BMW a opté pour des disques de 395 mm à l'avant et de 370 mm à l'arrière. Ils sont mordus par des étriers bleus, rouges ou noirs brillants selon les préférences du client.

Dans l'habitacle, BMW a amélioré le luxueux intérieur des X3/X4 pour un aspect plus sportif. On retrouve par exemple une sellerie en cuir disponible en orange Sakhir et noir, en gris Adelaide et orange Sakhir ou en beige Midrand. Le logo M est rétroéclairé, on le retrouve entre autres sur les sièges. En option, les clients pourront customiser l'habitacle de leur crossover de sport en l'habillant par exemple de carbone à certains endroits.

Pour le reste, on retrouve globalement les mêmes nouveautés qu'à bord des versions standards à savoir un écran central de 12,3 pouces et des équipements à gogo comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l'aide au maintien dans la voie, etc.

Si vous avez cliqué sur cet article, c'est sûrement pour découvrir ce qui se cache sous le capot. Sans surprise, on retrouve le moteur 3,0 litres bi-turbo de six cylindres en ligne que les crossovers partagent avec les nouvelles BMW M3 et M4.

Galerie: BMW X3 M Competition (2021)

58 Photos

Au final, les BMW X3 M et X4 M développent la bagatelle de 510 ch pour 650 Nm de couple. Si les deux SUV n'ont pas gagné en chevaux, ils ont gagné en couple ce qui améliore leur accélération de 0 à 100 km/h donnée en seulement 3,8 secondes (contre 4,0 secondes auparavant). La vitesse maximale est toujours limitée à 250 km/h, mais il est possible de la débrider et d'aller jusqu'à 285 km/h.

Le couple est transmis aux quatre roues via la boîte M Steptronic à 8 rapports. La transmission M xDrive délivre la puissance aux roues arrière, une partie est transmise aux roues avant en cas de perte d'adhérence. Il est toujours possible de jouer sur la répartition du couple grâce aux modes de conduite. En enclenchant le mode 4WD Sport, le système M xDrive privilégie davantage les roues arrière et ce quelles que soient les conditions. En désactivant l'électronique, les X3 M et X4 M se transforment en pure propulsion !

Galerie: BMW X4 M Competition (2021)

63 Photos

Les modes Sport et Sport+ influent bien entendu sur la direction, l'accélérateur et la suspension pour une conduite plus sportive. Ces modes agissent également sur l'échappement qui émet une meilleure sonorité. Le mode Confort permet quant à lui d'assagir le véhicule.

Les prix des BMW X3 M et X4 M n'ont pas encore été annoncés. Ils seront toutefois lancés en même temps que les versions standards prévues au mois d'août prochain.