Cela fait à peine quelques mois que la BMW M3 est sur le marché, que les ingénieurs du constructeur allemand s'attèlent à la mise au point d'une nouvelle version. Nous ne connaissons pas encore avec précision son identité, bien que certains médias affirment qu'il s'agit de la M3 CS.

Cela est peut-être vrai car parallèlement à cette M3, BMW prépare une M4 plus musclée qui est apparue plusieurs fois sur la Nordschleife. Nous pensons qu'il s'agit de la M4 CS ou CSL, qui ne devrait toutefois pas être commercialisée avant l'année prochaine.

Galerie: Photos espion BMW M4 CS/CSL - Juin 2021

Revenons-en à cette M3. À première vue, elle est identique au modèle standard. Il se pourrait que BMW ne l'ai pas équipée de tous les éléments de série, nous en saurons plus ultérieurement, lorsque sa date de présentation s'approchera et que les ingénieurs essayeront la version finale.

Si ce prototype annonce la M3 CS, alors attendez-vous à ce que le modèle de série arbore quelques changements esthétiques à commencer par un capot et un toit en carbone ainsi qu'une ligne d'échappement plus expressive. Il pourrait aussi bénéficier de jantes spécifiques et d'un intérieur légèrement modifié incluant les badges CS.

Galerie: 2022 BMW M3 Competition xDrive et M4 Competition xDrive

Toutefois, sous le capot, il ne devrait pas y avoir de surprises. En effet, la M3 conservera son six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée. Sa puissance devrait rester à 510 ch, à moins que BMW ne décide de lui ajouter quelques chevaux supplémentaires. Une attention particulière sera portée au poids de la voiture qui devrait diminuer de quelques dizaines de kilos grâce à une utilisation plus importante de carbone.

Pour vous rafraichir la mémoire, la précédente M3 CS développait 460 ch, soit 29 ch de plus que le modèle standard et 10 ch par rapport à la M3 Competition. La puissance était strictement envoyée aux roues arrière via une transmission automatique à double embrayage. Outre la ligne d'échappement, la M3 CS (F80) avait un splitter avant, un extracteur d'air, un toit et un capot en carbone. La nouvelle génération pourrait appliquer la même recette.