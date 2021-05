BMW M est très en forme ces temps-ci. Après la M3 Berline, la M4 Coupé puis la M4 Cabriolet, le constructeur de Munich se penche sur la M3 Touring que les photographes espion ont une fois de plus capturée dans leur appareil.

Cette BMW M3 Touring est inédite puisque les précédentes générations de M3 n'ont été exclusivement commercialisées qu'en berline et en coupé. Le break s'apprête à faire ses débuts et s'adresse davantage aux familles pressées bien qu'ils puissent aussi faire craquer les célibataires et les jeunes couples. Après tout, aussi familiale soit-elle, la très prisée Audi RS 6 Avant n'est pas l'apanage des familles.

La BMW M3 Touring porte encore un camouflage afin que nous ne puissions pas voir sa carrosserie finale. Cela dit, son habit est moulant et nous fait dire qu'il ne devrait pas y avoir de changement majeur entre la M3 Berline et la M3 Break.

Les deux déclinaisons de M3 devraient donc avoir les mêmes faces avant et arrière, avec des boucliers similaires et des canules d'échappement identiques. La M3 Touring embarquera également le même moteur, à savoir, un six cylindres en ligne de 3,0 litres gavé par deux turbos. La puissance de sortie sera de 510 ch, on s'attend à ce qu'elle soit transmise aux quatre roues via une boîte automatique.

À noter que des rumeurs suggèrent l'arrivée d'une autre version, équipée d'une boîte manuelle et acheminant 100% de son couple aux roues arrière. Cela n'a pas encore été confirmé par BMW M, l'information est donc à prendre avec des pincettes.

Si vous mourrez d'impatience de découvrir cette nouvelle BMW M, sachez qu'elle sera dévoilée au cours des prochains mois. Vous ne pourrez toutefois ni l'approcher ni l'essayer cette année puisque sa commercialisation est prévue en 2022. Elle sera bien vendue en Europe et les Américains n'y auront pas le droit, d'ailleurs, une pétition a été mise en ligne pour que BMW change d'avis et envoie sa M3 Touring de l'autre côté de l'Atlantique.