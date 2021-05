Les nouvelles BMW M4 et M3 n'existent qu'en coupé et en berline. Récemment, BMW a fait savoir qu'il n'y aura pas de BMW M4 Gran Coupé par peur que celle-ci fasse de l'ombre à la M3. Cela dit, le constructeur de Munich lancera bien la déclinaison cabriolet de la M4, ainsi que l'exclusive carrosserie break de la M3.

Un illustrateur que vous commencez à connaître a imaginé la M3 Touring, ainsi qu'une version très flatteuse de la M4. Il s'agit d'un dérivé Shooting Brake, qui hélas, ne sortira jamais... Mais nous avons toujours le droit de rêver, et ce rendu de la M4 Shooting Brake nous plaît beaucoup !

L'avant de la voiture ne change bien évidemment pas, en revanche, à l'arrière, le toit plonge moins brusquement que sur le coupé et forme une lunette arrière moins inclinée qui libère davantage d'espace dans le coffre. Le style de cette M4 Shooting Brake est à couper le souffle, si BMW cherche à décliner sa M4, il sait ce qu'il lui reste à faire.

On imagine que cette BMW M4 Shooting Brake reçoit le six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée délivrant 510 ch. La puissance pourrait être transmise aux quatre roues via la transmission intégrale xDrive qui s'apprête à faire son entrée dans le catalogue des M4 et M3.

Quant à l'illustration de la M3 Touring, il n'y a pas de doute, elle est fidèle au modèle de série qui sortira très prochainement. BMW n'a pas encore communiqué de date de présentation, mais des prototypes de la familiale de sport ont déjà été aperçus et la marque allemande a déjà donné un aperçu de son nouveau modèle à travers une vidéo que vous retrouverez en bas de cet article.

Nous attendons également la commercialisation de la M4 CS ou CSL actuellement en cours de développement. Elle sera probablement produite en série limitée et développera une puissance supérieure à 510 ch.