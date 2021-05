Il est certain que BMW commercialisera à l'avenir une ou plusieurs autres versions de sa M4. Actuellement, en France, la sportive n'est proposée que dans sa déclinaison M4 Competition qui sera bientôt disponible avec la transmission intégrale xDrive.

Depuis sa présentation, il se dit qu'une version plus agressive est dans les starting-blocks. Il n'y aurait pas une, mais deux versions que sont les M4 CS et M4 CSL. D'après BMW Blog, sur ces photos, c'est la M4 CS qui a été aperçue à Nürburg, en Allemagne.

Le prototype est camouflé, mais on peut d'ores et déjà observer quelques différences avec la M4 standard. Vous aurez sans doute remarqué la greffe d'une lame dans la partie inférieure du bouclier avant et d'un spoiler au niveau de l'arrière qui est semblable à celui de la M4 CS sortante. Ce sont les deux éléments qui sautent immédiatement aux yeux. Le reste, nous le découvrirons plus tard et de plus près, lorsque son jour de présentation approchera.

Comme pour la précédente génération, La BMW M4 CS se veut plus sportive grâce à quelques kilos en moins sur la balance et une puissance sans doute légèrement supérieure aux 510 ch développés par la BMW M4 Competition.

D'après BMW Blog, la BMW M4 CS pourrait développer au moins 550 ch. Sa commercialisation interviendrait en juillet 2022 mais serait commercialisée en édition limitée à quelques exemplaires.

On se souvient que la précédente M4 CS développait 460 ch (contre 430 ch pour la M4 standard) et qu'elle accélérait de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La nouvelle fera certainement mieux, mais ne sera pas aussi radicale que la M4 CSL dont l'existence n'a pas encore été confirmée par son constructeur.

La nouvelle BMW M3 pourrait aussi être déclinée en version CS. La précédente y avait le droit, alors pourquoi pas la nouvelle ?